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خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بسلطان عُمان

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

وعبَّر - حفظه الله - خلال الاتصال عن تمنياته للسلطنة وللشعب العُماني الشقيق بالتقدم والازدهار.

وقد أعرب جلالة سلطان عُمان عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، متمنيًا له - حفظه الله - دوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة المزيد من التطور والتقدم.

كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بسلطان عُمان
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

وعبَّر - حفظه الله - خلال الاتصال عن تمنياته للسلطنة وللشعب العُماني الشقيق بالتقدم والازدهار.

وقد أعرب جلالة سلطان عُمان عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، متمنيًا له - حفظه الله - دوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة المزيد من التطور والتقدم.

كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
10:32 PM
اخر تعديل
27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
01:10 AM

خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بسلطان عُمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
1
3,067

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

وعبَّر - حفظه الله - خلال الاتصال عن تمنياته للسلطنة وللشعب العُماني الشقيق بالتقدم والازدهار.

وقد أعرب جلالة سلطان عُمان عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، متمنيًا له - حفظه الله - دوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة المزيد من التطور والتقدم.

كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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