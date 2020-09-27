إدارة تعليم ظهران الجنوب تحتفل بذكرى اليوم الوطني 91

"القرقاح": حب الوطن مغروس في النفوس يكبر مع العمر

رعى محافظ ظهران الجنوب، محمد بن فلاح القرقاح، صباح اليوم الاثنين، حفل إدارة التعليم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح لجنة التنمية الاجتماعية.

وقال محافظ ظهران الجنوب، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، إن حب الوطن مغروس في النفوس، يكبر مع زيادة العمر، ويتجلى في السلوكيات القولية والعملية، وهذا الحب تناقل من الأجداد إلى الآباء؛ ليصل إلى أحفاد الأحفاد.

وأضاف: "المملكة العربية السعودية هي رمز الرسالة، ومنبع التاريخ والأصالة. "هي لنا دار"، توحدت بعد ملحمة تاريخية بطولية، قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وأكمل المسيرة من بعده أبناؤه -رحمهم الله تعالى- وصولاً إلى هذا العهد الزاهي والحاضر الباهي، عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومهندس الرؤية المباركة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله-، اللذين يسعيان لرفعة الوطن وإنسان هذا البلد؛ وهو ما يوجب علينا بذل أقصى ما يمكن من جد وإتقان لمواكبة تطلعاتهما".

وجدَّد "القرقاح" في اليوم الوطني، العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولوزير الداخلية، وأمير منطقة عسير، مقدمًا لهم التهاني، وللمواطنين والمقيمين كافة على هذه الأرض الطاهرة، باليوم الوطني الحادي والتسعين، داعيًا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها.

كما أوضح مدير التعليم، سعيد هباش، في الكلمة التي ألقاها في الاحتفاء إلى الخاصية التي خص الله بها بلادنا؛ فهي مهبط الوحي، ومركز الإيمان، وقد هيأ الله لها قائدًا بنى هذا الكيان، فجمع شتاتها، فهي دار المجد والفخر، جمع الله لها المكان والمكانة، وأفاض عليها من البركات والخيرات.

وأكد مدير التعليم، أن الرسالة التعليمية والتربوية في تنشئة الجيل هي ضمن إطار مرجعي لسياسة التعليم في السعودية، التي تتطلب تنشئة جيل يتشرب حب الوطن وولاة أمره؛ ليكون عضوًا نافعًا وابنًا بارًّا للوطن.

وشكر مدير التعليم، في الختام، محافظ ظهران الجنوب على جهوده في دعم برامج وفعاليات التعليم، مشيدًا بجهود قسم النشاط الطلابي وحرصهم على إخراجه بهذا الشكل اللائق.

وقال إن كل ما يقدَّم هو جزء من كثير يستحقه الوطن، داعيًا الله، أن يحفظ بلادنا وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وأن يوفقهما لخدمة الإسلام والمسلمين.

وكان الحفل قد تضمن زاملًا ترحيبيًا بالحضور، وقصيدة وطنية للطالب نايف آل سلمان من ثانوية الوليد بن عبدالملك، ثم قصيدة وطنية بالفصحى للدكتور مرعي آل عريعر، إضافة إلى عرض مرئي لطلاب التربية الخاصة ثم فقرة (الوطن في عيوننا) وهو نشيد وطني لطالبات المرحلة الابتدائية، بعدها دشن محافظ ظهران الجنوب ومدير التعليم جدارية وطن الإلكترونية.

وكان الختام، مع "تراث وطن" وهو لون شعبي من أداء طلاب ثانوية الملك فيصل وثانوية أبي بكر الصديق بمشاركة المحافظ ومدير التعليم ورؤساء المراكز الإدارية.