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بعد منع الدخول لبيش.. ازدحام بالطريق الساحلي يربك المسافرين

الأهالي يطالبون بتنفيذ جسور مشاة ودوران لصمان سلامة العابرين

ازدحم الطريق الساحلي بمنطقة جازان بالمركبات بعدما منعت الجهات المعنية الدخول والخروج من مدينة بيش احترازياً لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأربكت هذه الحالة المارة، مما دفعهم للمطالبة بإنجاز المشروع الدي رصدت له ميزانيات منذ ما يقارب عشر سنوات.

وشهد الطريق الساحلي الرابط بين "الشقيق وجازان" ازدحاماً خلال هذه الفترة وسط مطالبات باستكمال المواقع المتعثرة والجسور لإنهاء هذا الازدحام الكبير الذي يؤدي إلى إرباك حركة السير وتضررت المركبات الصغيرة.

وقال أهالٍ وسكان على القرى المجاورة للطريق الدولي إنهم يترقبون استكمال جسور عبور المشاة وتنفيذ جسور للدوران من أجل سلامة عابري الطرق.

منطقة جازان مدينة بيش فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد منع الدخول لبيش.. ازدحام بالطريق الساحلي يربك المسافرين
سبق

ازدحم الطريق الساحلي بمنطقة جازان بالمركبات بعدما منعت الجهات المعنية الدخول والخروج من مدينة بيش احترازياً لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأربكت هذه الحالة المارة، مما دفعهم للمطالبة بإنجاز المشروع الدي رصدت له ميزانيات منذ ما يقارب عشر سنوات.

وشهد الطريق الساحلي الرابط بين "الشقيق وجازان" ازدحاماً خلال هذه الفترة وسط مطالبات باستكمال المواقع المتعثرة والجسور لإنهاء هذا الازدحام الكبير الذي يؤدي إلى إرباك حركة السير وتضررت المركبات الصغيرة.

وقال أهالٍ وسكان على القرى المجاورة للطريق الدولي إنهم يترقبون استكمال جسور عبور المشاة وتنفيذ جسور للدوران من أجل سلامة عابري الطرق.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
05:10 PM

بعد منع الدخول لبيش.. ازدحام بالطريق الساحلي يربك المسافرين

الأهالي يطالبون بتنفيذ جسور مشاة ودوران لصمان سلامة العابرين

A A A
محمد المواسي - جازان
5
17,743

ازدحم الطريق الساحلي بمنطقة جازان بالمركبات بعدما منعت الجهات المعنية الدخول والخروج من مدينة بيش احترازياً لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأربكت هذه الحالة المارة، مما دفعهم للمطالبة بإنجاز المشروع الدي رصدت له ميزانيات منذ ما يقارب عشر سنوات.

وشهد الطريق الساحلي الرابط بين "الشقيق وجازان" ازدحاماً خلال هذه الفترة وسط مطالبات باستكمال المواقع المتعثرة والجسور لإنهاء هذا الازدحام الكبير الذي يؤدي إلى إرباك حركة السير وتضررت المركبات الصغيرة.

وقال أهالٍ وسكان على القرى المجاورة للطريق الدولي إنهم يترقبون استكمال جسور عبور المشاة وتنفيذ جسور للدوران من أجل سلامة عابري الطرق.

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