رباعية في شباك الفيحاء تُعيد الحزم لنغمة الانتصارات

في الجولة 17 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

نجح فريق الحزم أخيراً في تذوّق طعم الفوز بعد ثماني جولات غاب عنها بتحقيق الفوز على ضيفه الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب نادي الحزم بالرس لحساب منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الحزم رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر، ليبتعد بفارق 7 نقاط عن مناطق الهبوط، بينما توقف الرصيد النقطي للفيحاء عند النقطة 21 بالمركز العاشر.

شوط المباراة الأول بدأ بسيطرة واضحة لأصحاب الضيافة على مجريات المباراة، ترجمها سريعًا بهدف أول بعد مرور 11 دقيقة من الانطلاقة عبر لاعبه كارلوس ستراندبيرج، بعد أن وصلته تمريرة من أسامة الخلف، سدّدها مباشرة في شباك الضيوف.

وبدا واضحًا بعد هدفه الأول أن صاحب الأرض والجمهور يريد إنهاء المباراة في الشوط الأول من خلال سيطرته المستمرة على الكرة، ومحاولته التي تكللت بالنجاح في الدقيقة 24 بتسجيل جوناثان كافو الهدف الثاني برأسية جميلة، مستغلًّا سوء تفاهم بين الحارس والمدافعين.

لم يكد يستفيق الضيوف من صدمة الهدف الثاني حتى استقبلت شباكهم ثالث الأهداف، عن طريق المدافع فاقنر اليماو، مترجمًا عرضية أدريس فتوحي برأسه في مرمى عامر شفيع (34).

خمس دقائق احتاجها حمد الجهيم مهاجم الفيحاء ليتمكّن من تقليص النتيجة لفريقه، مستفيدًا من التمركز الخطأ للدفاع الحزم، ليتابع عرضية أرسينيو مارتينيز برأسه في الشباك مليك عسله.

دخل الفيحاء الشوط الثاني بحثًا عن تقليص النتيجة، ولكن المفاجأة كانت تسجيل الحزم الهدف الرابع على عكس ما كان يتمناه الضيوف؛ حيث أرسل كارلوس ستراندبيرج كرة بينية إلى داخل منطقة الجزاء نحو إدريس فتوحي الغير مراقب، الذي سددها أرضية في أقصى الزاوية اليسرى استقرّت في شباك عامر شفيع (51).

أثمرت محاولات الضيوف عن هدف تقليص الفارق بواسطة صامويل أوسو من تصويبة مخادعة أطلقها من خارج منطقة، فاجأت مليك عسله قبل أن تستقر في شباكه معلنة عن الهدف الثاني للفيحاء بالدقيقة (64).

اقترب حمد الجهيم من تسجيل ثاني أهدافه باللقاء، حينما تلقّى كرة عائدة من دفاعات الحزم صوب على إثرها كرة قوية، ارتفعت قليلًا عن عارضة مليك عسلة مضيعًا فرصة هدف محقق على الضيوف (84).