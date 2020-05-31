"ورود التطوعي" يعايد أطفال المحاجر الصحية في الرياض بـ 500 هدية

ضمن مبادرة "كل عيد وابتسامتك عيد" أكثر

وقَّع فريق ورود نوارة التطوعي اتفاقية شراكة مجتمعية مع مركز القيادة والتحكم بالتجمع الصحي الثاني بالرياض؛ وذلك لمعايدة أطفال المحاجر الصحية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد وُقِّعت الشراكة من قِبل رئيس اللجنة التنفيذية للتطوع والمسؤولية المجتمعية بمنطقة الرياض إبراهيم بن يوسف التويجري ممثلاً لمركز القيادة والتحكم، ومثل فريق ورود نوارة التطوعي نورة بنت محمد العقلا.

جاء هذا ضمن مبادرة "كل عيد وابتسامتك عيد" التي استهدفت أكثر من 500 طفل في 51 محجرًا صحيًّا في مدينة الرياض، ووُزعت عليهم الهدايا خلال الأيام الماضية من أيام عيد الفطر المبارك بهدف إدخال السعادة على الأطفال تحقيقًا لرسالة فريق ورود نوارة التطوعي "إن من العطاء سعادة".

وقدَّم الفريق خلال أزمة كورونا منذ شهر شعبان الماضي مبادرات مجتمعية عدة، منها محبة وإخاء، ووُزعت فيها 150 سلة غذائية على بعض الأسر المتعففة، ومبادرة "الجسد الواحد" بشراكة مع مستشفى الملك سلمان (قسم الرعاية المنزلية)، ووُزعت فيها السلال الغذائية على الأسر المستفيدة من الرعاية المنزلية ومستحقة الدعم الغذائي.

كما نفذت مبادرة "جسر المحبة" التي أتت كجسر تواصل مع بعض الأسر التي وُزعت لها السلال في محبة وإخاء؛ وذلك لضمان عدم الاحتياج لهذه الأسر قدر المستطاع. وأيضًا مبادرة معايدة لنزيلات التأهيل الشامل بمحافظة الدرعية.



