النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ورود التطوعي" يعايد أطفال المحاجر الصحية في الرياض بـ 500 هدية

ضمن مبادرة "كل عيد وابتسامتك عيد" أكثر

وقَّع فريق ورود نوارة التطوعي اتفاقية شراكة مجتمعية مع مركز القيادة والتحكم بالتجمع الصحي الثاني بالرياض؛ وذلك لمعايدة أطفال المحاجر الصحية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد وُقِّعت الشراكة من قِبل رئيس اللجنة التنفيذية للتطوع والمسؤولية المجتمعية بمنطقة الرياض إبراهيم بن يوسف التويجري ممثلاً لمركز القيادة والتحكم، ومثل فريق ورود نوارة التطوعي نورة بنت محمد العقلا.

جاء هذا ضمن مبادرة "كل عيد وابتسامتك عيد" التي استهدفت أكثر من 500 طفل في 51 محجرًا صحيًّا في مدينة الرياض، ووُزعت عليهم الهدايا خلال الأيام الماضية من أيام عيد الفطر المبارك بهدف إدخال السعادة على الأطفال تحقيقًا لرسالة فريق ورود نوارة التطوعي "إن من العطاء سعادة".

وقدَّم الفريق خلال أزمة كورونا منذ شهر شعبان الماضي مبادرات مجتمعية عدة، منها محبة وإخاء، ووُزعت فيها 150 سلة غذائية على بعض الأسر المتعففة، ومبادرة "الجسد الواحد" بشراكة مع مستشفى الملك سلمان (قسم الرعاية المنزلية)، ووُزعت فيها السلال الغذائية على الأسر المستفيدة من الرعاية المنزلية ومستحقة الدعم الغذائي.

كما نفذت مبادرة "جسر المحبة" التي أتت كجسر تواصل مع بعض الأسر التي وُزعت لها السلال في محبة وإخاء؛ وذلك لضمان عدم الاحتياج لهذه الأسر قدر المستطاع. وأيضًا مبادرة معايدة لنزيلات التأهيل الشامل بمحافظة الدرعية.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ورود التطوعي" يعايد أطفال المحاجر الصحية في الرياض بـ 500 هدية
سبق

وقَّع فريق ورود نوارة التطوعي اتفاقية شراكة مجتمعية مع مركز القيادة والتحكم بالتجمع الصحي الثاني بالرياض؛ وذلك لمعايدة أطفال المحاجر الصحية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد وُقِّعت الشراكة من قِبل رئيس اللجنة التنفيذية للتطوع والمسؤولية المجتمعية بمنطقة الرياض إبراهيم بن يوسف التويجري ممثلاً لمركز القيادة والتحكم، ومثل فريق ورود نوارة التطوعي نورة بنت محمد العقلا.

جاء هذا ضمن مبادرة "كل عيد وابتسامتك عيد" التي استهدفت أكثر من 500 طفل في 51 محجرًا صحيًّا في مدينة الرياض، ووُزعت عليهم الهدايا خلال الأيام الماضية من أيام عيد الفطر المبارك بهدف إدخال السعادة على الأطفال تحقيقًا لرسالة فريق ورود نوارة التطوعي "إن من العطاء سعادة".

وقدَّم الفريق خلال أزمة كورونا منذ شهر شعبان الماضي مبادرات مجتمعية عدة، منها محبة وإخاء، ووُزعت فيها 150 سلة غذائية على بعض الأسر المتعففة، ومبادرة "الجسد الواحد" بشراكة مع مستشفى الملك سلمان (قسم الرعاية المنزلية)، ووُزعت فيها السلال الغذائية على الأسر المستفيدة من الرعاية المنزلية ومستحقة الدعم الغذائي.

كما نفذت مبادرة "جسر المحبة" التي أتت كجسر تواصل مع بعض الأسر التي وُزعت لها السلال في محبة وإخاء؛ وذلك لضمان عدم الاحتياج لهذه الأسر قدر المستطاع. وأيضًا مبادرة معايدة لنزيلات التأهيل الشامل بمحافظة الدرعية.


31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
08:19 PM

"ورود التطوعي" يعايد أطفال المحاجر الصحية في الرياض بـ 500 هدية

ضمن مبادرة "كل عيد وابتسامتك عيد" أكثر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
75

وقَّع فريق ورود نوارة التطوعي اتفاقية شراكة مجتمعية مع مركز القيادة والتحكم بالتجمع الصحي الثاني بالرياض؛ وذلك لمعايدة أطفال المحاجر الصحية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد وُقِّعت الشراكة من قِبل رئيس اللجنة التنفيذية للتطوع والمسؤولية المجتمعية بمنطقة الرياض إبراهيم بن يوسف التويجري ممثلاً لمركز القيادة والتحكم، ومثل فريق ورود نوارة التطوعي نورة بنت محمد العقلا.

جاء هذا ضمن مبادرة "كل عيد وابتسامتك عيد" التي استهدفت أكثر من 500 طفل في 51 محجرًا صحيًّا في مدينة الرياض، ووُزعت عليهم الهدايا خلال الأيام الماضية من أيام عيد الفطر المبارك بهدف إدخال السعادة على الأطفال تحقيقًا لرسالة فريق ورود نوارة التطوعي "إن من العطاء سعادة".

وقدَّم الفريق خلال أزمة كورونا منذ شهر شعبان الماضي مبادرات مجتمعية عدة، منها محبة وإخاء، ووُزعت فيها 150 سلة غذائية على بعض الأسر المتعففة، ومبادرة "الجسد الواحد" بشراكة مع مستشفى الملك سلمان (قسم الرعاية المنزلية)، ووُزعت فيها السلال الغذائية على الأسر المستفيدة من الرعاية المنزلية ومستحقة الدعم الغذائي.

كما نفذت مبادرة "جسر المحبة" التي أتت كجسر تواصل مع بعض الأسر التي وُزعت لها السلال في محبة وإخاء؛ وذلك لضمان عدم الاحتياج لهذه الأسر قدر المستطاع. وأيضًا مبادرة معايدة لنزيلات التأهيل الشامل بمحافظة الدرعية.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,007
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,985
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,754

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة