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المكسيك: 539 وفاة و6094 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات بالفيروس 295268

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم السبت، تسجيل 6094 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و539 وفاة.

وسجلت المكسيك حتى الآن 295268 حالة إصابة و34730 وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: 539 وفاة و6094 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم السبت، تسجيل 6094 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و539 وفاة.

وسجلت المكسيك حتى الآن 295268 حالة إصابة و34730 وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:26 AM

المكسيك: 539 وفاة و6094 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات بالفيروس 295268

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم السبت، تسجيل 6094 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و539 وفاة.

وسجلت المكسيك حتى الآن 295268 حالة إصابة و34730 وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

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