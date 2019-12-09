النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الرياض يكرّم ملتقى "صحافيو الوطن".. والأميرة نوف بنت عبدالرحمن تشكر جهودهم

"العجل": دعم المؤسسات الخيرية واجبنا تجاه الوطن

كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة ملتقى "صحافيو الوطن" سعيد بن هليل العجل، وذلك على رعايتهم الإعلامية لحفل ملتقى أسر ذوي الإعاقة "لأجلهم"، والذي أُقيم ليلة البارحة بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض في ختام فعاليات الملتقى.

كما قدمت رئيسة مجلس إدارة جمعية أسر ذوي الإعاقة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن الفرحان آل سعود، شكرها وتقديرها لـ"صحافيو الوطن" على رعايتهم الإعلامية للحفل، ودعمهم الإعلامي لبرامج جمعية أسر ذوي الإعاقة "لأجلهم".

فيما أكد رئيس ملتقى "صحافيو الوطن" سعيد بن هليل العجل، أن وجود الملتقى بأعضائه وعضواته ودعمه الإعلامي والتنظيمي لهذه المؤسسات الخيرية والقطاع الثالث واجب وطني، وجهد نفخر به ونطمح أن يكون له مساهمة فعّالة في دفع عجلة النماء للوطن وتحقيق رؤيته المباركة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير الرياض يكرّم ملتقى "صحافيو الوطن".. والأميرة نوف بنت عبدالرحمن تشكر جهودهم
سبق

كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة ملتقى "صحافيو الوطن" سعيد بن هليل العجل، وذلك على رعايتهم الإعلامية لحفل ملتقى أسر ذوي الإعاقة "لأجلهم"، والذي أُقيم ليلة البارحة بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض في ختام فعاليات الملتقى.

كما قدمت رئيسة مجلس إدارة جمعية أسر ذوي الإعاقة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن الفرحان آل سعود، شكرها وتقديرها لـ"صحافيو الوطن" على رعايتهم الإعلامية للحفل، ودعمهم الإعلامي لبرامج جمعية أسر ذوي الإعاقة "لأجلهم".

فيما أكد رئيس ملتقى "صحافيو الوطن" سعيد بن هليل العجل، أن وجود الملتقى بأعضائه وعضواته ودعمه الإعلامي والتنظيمي لهذه المؤسسات الخيرية والقطاع الثالث واجب وطني، وجهد نفخر به ونطمح أن يكون له مساهمة فعّالة في دفع عجلة النماء للوطن وتحقيق رؤيته المباركة.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
09:20 PM

أمير الرياض يكرّم ملتقى "صحافيو الوطن".. والأميرة نوف بنت عبدالرحمن تشكر جهودهم

"العجل": دعم المؤسسات الخيرية واجبنا تجاه الوطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
77

كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة ملتقى "صحافيو الوطن" سعيد بن هليل العجل، وذلك على رعايتهم الإعلامية لحفل ملتقى أسر ذوي الإعاقة "لأجلهم"، والذي أُقيم ليلة البارحة بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض في ختام فعاليات الملتقى.

كما قدمت رئيسة مجلس إدارة جمعية أسر ذوي الإعاقة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن الفرحان آل سعود، شكرها وتقديرها لـ"صحافيو الوطن" على رعايتهم الإعلامية للحفل، ودعمهم الإعلامي لبرامج جمعية أسر ذوي الإعاقة "لأجلهم".

فيما أكد رئيس ملتقى "صحافيو الوطن" سعيد بن هليل العجل، أن وجود الملتقى بأعضائه وعضواته ودعمه الإعلامي والتنظيمي لهذه المؤسسات الخيرية والقطاع الثالث واجب وطني، وجهد نفخر به ونطمح أن يكون له مساهمة فعّالة في دفع عجلة النماء للوطن وتحقيق رؤيته المباركة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,904
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,052
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,383
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,803

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة