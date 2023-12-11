هيئة الصحفيين تشارك في اجتماع "بغداد"والبيان الختامي يندد بقرار ترامب

الاتحاد العربي أكد عقب اجتماعه أن قرار الرئيس الأمريكي انحاز لإسرائيل

شاركت هيئة الصحفيين السعوديين في اجتماعات اتحاد الصحفيين العرب التي عُقدت في بغداد باستضافة من نقابة الصحفيين العراقيين؛ حيث ندد البيان الختامي بقرار الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده إلى القدس، واعتبره "انحيازاً كاملاً لإسرائيل".

ومثّل وفدَ الهيئة في اجتماعات الأمانة العامة والمكتب الدائم، عضوَا مجلس الإدارة "خالد بو علي" و"منصور الشهري"، بالإضافة للدكتور عبدالله الجحلان أمين عام الهيئة بصفته نائباً لرئيس اتحاد الصحفيين العرب.

وقد عُقد على هامش اجتماعات الاتحاد، مؤتمرٌ إعلامي دولي نظمته نقابة الصحفيين العراقيين، تركز على "الإرهاب"، وشارك فيه أكثر من مائتي إعلامي ينتمون لأكثر من مئة دولة من مختلف أنحاء العالم.

ونقل الوفد السعودي لنقيب الصحفيين العراقيين "مؤيد اللامي"، حرصَ مؤسسات الإعلام في المملكة العربية السعودية، ومن بينها هيئة الصحفيين السعوديين، على تنمية العلاقات السعودية العراقية في مجاليْ الإعلام والثقافة، وحرصها على تعزيز وتطوير هذه العلاقات، ترجمةً لحرص قيادتيْ البلدين الشقيقين على توسيع دوائر التعاون في مختلف الأصعدة.

وناقش الاتحاد، ضمن جدول أعماله، الجوانبَ الإدارية والمالية، وموازنة السنة القادمة، وبرامج التدريب الصحفي في الوطن العربي، وموضوع الحريات الصحفية، وأوضاع اللجان المختلفة، كما بحث انضمام بعض الدول العربية للاتحاد، وموضوع تعليق عضويتيْ الجزائر وليبيا.

وصدر عن الاجتماع بيانٌ ختامي؛ تَطَرّق إلى الحدث الأبرز على الساحة، وهو قرار الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده إلى القدس، واعتبارها عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية مستقبلاً إلى القدس.

وندد البيان بهذا القرار، وأكد أنه انحياز كامل لإسرائيل، واعتداء على الحق الفلسطيني وقرارات الأمم المتحدة، وحث الإعلاميين العرب والمسلمين على التصدي لهذا القرار، وتنسيق الجهود المشتركة لاستراتيجية إعلامية للعمل باستمرار لنصرة القدس، ومساعدة الصحفيين الفلسطينيين.