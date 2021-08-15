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5 رادارات متنقلة تنضم لمنظومة الطقس بالمملكة.. مهام عدة بينها الطارئة

ضِمن برامج التحول الوطني وأهداف الرؤية 30 لرفع قدرة الأرصاد الجوية

يطلق المركز الوطني للأرصاد، (5) رادارات متنقلة جديدة، تضاف إلى رادارات الطقس الثابتة؛ ليصبح إجمالي منظومة رادارات الطقس بالمملكة (21) رادارًا.

وتسهم الرادارات المتنقلة ثنائية الأقطاب في تنفيذ المهام الطارئة، بالإضافة لاستخدامها في المواسم والمناطق غير المشمولة بتغطية الرادارات الثابتة؛ حيث تساعد في استمرارية التغطية الرادارية خلال أعمال الصيانة لرادارات الطقس الثابتة؛ حيث تبلغ مساحة تغطية الرادار (100) كم أثناء التشغيل النموذجي للرادار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية.

وكان المركز قد أعلن مؤخرًا عن ارتفاع نسبة التغطية الجغرافية لرادارات الطقس لأجواء المملكة إلى 94% من المناطق المأهولة ضمن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية.

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5 رادارات متنقلة تنضم لمنظومة الطقس بالمملكة.. مهام عدة بينها الطارئة
سبق

يطلق المركز الوطني للأرصاد، (5) رادارات متنقلة جديدة، تضاف إلى رادارات الطقس الثابتة؛ ليصبح إجمالي منظومة رادارات الطقس بالمملكة (21) رادارًا.

وتسهم الرادارات المتنقلة ثنائية الأقطاب في تنفيذ المهام الطارئة، بالإضافة لاستخدامها في المواسم والمناطق غير المشمولة بتغطية الرادارات الثابتة؛ حيث تساعد في استمرارية التغطية الرادارية خلال أعمال الصيانة لرادارات الطقس الثابتة؛ حيث تبلغ مساحة تغطية الرادار (100) كم أثناء التشغيل النموذجي للرادار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية.

وكان المركز قد أعلن مؤخرًا عن ارتفاع نسبة التغطية الجغرافية لرادارات الطقس لأجواء المملكة إلى 94% من المناطق المأهولة ضمن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
02:39 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
06:28 PM

5 رادارات متنقلة تنضم لمنظومة الطقس بالمملكة.. مهام عدة بينها الطارئة

ضِمن برامج التحول الوطني وأهداف الرؤية 30 لرفع قدرة الأرصاد الجوية

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
0
1,553

يطلق المركز الوطني للأرصاد، (5) رادارات متنقلة جديدة، تضاف إلى رادارات الطقس الثابتة؛ ليصبح إجمالي منظومة رادارات الطقس بالمملكة (21) رادارًا.

وتسهم الرادارات المتنقلة ثنائية الأقطاب في تنفيذ المهام الطارئة، بالإضافة لاستخدامها في المواسم والمناطق غير المشمولة بتغطية الرادارات الثابتة؛ حيث تساعد في استمرارية التغطية الرادارية خلال أعمال الصيانة لرادارات الطقس الثابتة؛ حيث تبلغ مساحة تغطية الرادار (100) كم أثناء التشغيل النموذجي للرادار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية.

وكان المركز قد أعلن مؤخرًا عن ارتفاع نسبة التغطية الجغرافية لرادارات الطقس لأجواء المملكة إلى 94% من المناطق المأهولة ضمن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية.

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