تدشين معرض "انطلاقتي" في نسخته الثالثة.. الثلاثاء

بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

تدشن إدارة التربية الخاصة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الثلاثاء المقبل، "معرض انطلاقتي الثالث"، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة في مجمع غرناطة التجاري.

يأتي المعرض الذي يمتد ليومين، تحت رعاية مدير التعليم، حمد الوهيبي، وبمشاركة مدارس ومعاهد ومراكز التربية الخاصة وشركة تطوير التعليم. ويهدف لعرض آخر الوسائل التعليمية المستخدمة في تعليم ذوي التحدي وتبادل الخبرات في مجالات التربية الخاصة المتنوعة، إضافة لإبراز الإنتاج الفني والإبداعي لذوي التحدي وتبنيها في ظل بيئة محفِّزة وتشجيعها وتسليط الضوء عليها.

ووجهت إدارة التعليم بالرياض، الدعوة لكافة المهتمين والمتخصصين والأسر، لحضور المعرض والاستفادة من الخدمات والبرامج والوسائل والاستشارات التي سيتم عرضها وتقديمها خلال أيام المعرض.