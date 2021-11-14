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مقديشو.. قيادي بارز من مليشيات الشباب يسلم نفسه للجيش الصومالي

من قضاة المتمردين ولعب دورًا كبيرًا في ابتزاز ممتلكات السكان المحليين

سلّم رئيس محكمة بلدة "كنتواري" التابعة لمليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب، نفسه إلى الجيش الصومالي.

ووفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية فإن ضباطًا بأجهزة الأمن الصومالية أوضحوا لوسائل إعلام محلية، أن المسؤول الإرهابي الذي سلم نفسه للحكومة الصومالية، كان من قضاة المتمردين ولعب دورًا كبيرًا في ابتزاز ممتلكات السكان المحليين.

يُذكر أن القوات المسلحة الصومالية تواصل عملياتها ضد الخلايا الإرهابية في جنوب ووسط البلاد؛ حيث نجحت مؤخرًا في استعادة العديد من القرى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقديشو.. قيادي بارز من مليشيات الشباب يسلم نفسه للجيش الصومالي
سبق

سلّم رئيس محكمة بلدة "كنتواري" التابعة لمليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب، نفسه إلى الجيش الصومالي.

ووفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية فإن ضباطًا بأجهزة الأمن الصومالية أوضحوا لوسائل إعلام محلية، أن المسؤول الإرهابي الذي سلم نفسه للحكومة الصومالية، كان من قضاة المتمردين ولعب دورًا كبيرًا في ابتزاز ممتلكات السكان المحليين.

يُذكر أن القوات المسلحة الصومالية تواصل عملياتها ضد الخلايا الإرهابية في جنوب ووسط البلاد؛ حيث نجحت مؤخرًا في استعادة العديد من القرى.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
08:19 AM

مقديشو.. قيادي بارز من مليشيات الشباب يسلم نفسه للجيش الصومالي

من قضاة المتمردين ولعب دورًا كبيرًا في ابتزاز ممتلكات السكان المحليين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّم رئيس محكمة بلدة "كنتواري" التابعة لمليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب، نفسه إلى الجيش الصومالي.

ووفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية فإن ضباطًا بأجهزة الأمن الصومالية أوضحوا لوسائل إعلام محلية، أن المسؤول الإرهابي الذي سلم نفسه للحكومة الصومالية، كان من قضاة المتمردين ولعب دورًا كبيرًا في ابتزاز ممتلكات السكان المحليين.

يُذكر أن القوات المسلحة الصومالية تواصل عملياتها ضد الخلايا الإرهابية في جنوب ووسط البلاد؛ حيث نجحت مؤخرًا في استعادة العديد من القرى.

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