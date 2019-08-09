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مع بدء توافد الحجاج إلى مِنى .. المملكة تطوِّع 72 ألف آلية ومُعدة لخدمتهم

خدمات أمنية وطبية وتموينية ووسائل نقل تسهيلاً لحجهم وأداء مناسكهم

تصوير : نايف عيسى

يحظى حجاج بيت الله الحرام بعديد من الخدمات التي تصل إلى أكثر من 200 خدمة رئيسة في مجال "الخدمات العامة" تُقدَّم للحجيج، وتشمل: أنشطة الأمانات والبلديات، وخدمات الرقابة والتفتيش، وخدمات الكهرباء والمياه، وخدمات التوعية الدينية والإعلامية، وغيرها من الخدمات والخدمات المساندة الأخرى، بمعدات تشغيلية أكثر 72 ألف سيارة ودراجة نارية ومعدة وآلية جميعها طوّعتها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن.

ووفّرت القيادة الرشيدة -رعاها الله- الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل؛ للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام حجهم وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة، مؤكدة على الجهات الحكومية والخدمية أهمية السعي على تنفيذ كل ما من شأنه إنجاح مهامها في موسم الحج.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون، صباح اليوم الجمعة؛ الثامن من شهر ذي الحجة 1440 هـ، إلى مشعر مِنى؛ لقضاء يوم التروية، تقرُّباً لله تعالى، راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد -صلى الله عليه وسلم-، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورةٍ روحانية وإيمانية.

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مع بدء توافد الحجاج إلى مِنى .. المملكة تطوِّع 72 ألف آلية ومُعدة لخدمتهم
سبق

تصوير : نايف عيسى

يحظى حجاج بيت الله الحرام بعديد من الخدمات التي تصل إلى أكثر من 200 خدمة رئيسة في مجال "الخدمات العامة" تُقدَّم للحجيج، وتشمل: أنشطة الأمانات والبلديات، وخدمات الرقابة والتفتيش، وخدمات الكهرباء والمياه، وخدمات التوعية الدينية والإعلامية، وغيرها من الخدمات والخدمات المساندة الأخرى، بمعدات تشغيلية أكثر 72 ألف سيارة ودراجة نارية ومعدة وآلية جميعها طوّعتها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن.

ووفّرت القيادة الرشيدة -رعاها الله- الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل؛ للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام حجهم وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة، مؤكدة على الجهات الحكومية والخدمية أهمية السعي على تنفيذ كل ما من شأنه إنجاح مهامها في موسم الحج.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون، صباح اليوم الجمعة؛ الثامن من شهر ذي الحجة 1440 هـ، إلى مشعر مِنى؛ لقضاء يوم التروية، تقرُّباً لله تعالى، راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد -صلى الله عليه وسلم-، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورةٍ روحانية وإيمانية.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
01:34 PM

مع بدء توافد الحجاج إلى مِنى .. المملكة تطوِّع 72 ألف آلية ومُعدة لخدمتهم

خدمات أمنية وطبية وتموينية ووسائل نقل تسهيلاً لحجهم وأداء مناسكهم

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رائد القرفي - بعثة المشاعر المقدّسة
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تصوير : نايف عيسى

يحظى حجاج بيت الله الحرام بعديد من الخدمات التي تصل إلى أكثر من 200 خدمة رئيسة في مجال "الخدمات العامة" تُقدَّم للحجيج، وتشمل: أنشطة الأمانات والبلديات، وخدمات الرقابة والتفتيش، وخدمات الكهرباء والمياه، وخدمات التوعية الدينية والإعلامية، وغيرها من الخدمات والخدمات المساندة الأخرى، بمعدات تشغيلية أكثر 72 ألف سيارة ودراجة نارية ومعدة وآلية جميعها طوّعتها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن.

ووفّرت القيادة الرشيدة -رعاها الله- الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل؛ للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام حجهم وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة، مؤكدة على الجهات الحكومية والخدمية أهمية السعي على تنفيذ كل ما من شأنه إنجاح مهامها في موسم الحج.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون، صباح اليوم الجمعة؛ الثامن من شهر ذي الحجة 1440 هـ، إلى مشعر مِنى؛ لقضاء يوم التروية، تقرُّباً لله تعالى، راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد -صلى الله عليه وسلم-، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورةٍ روحانية وإيمانية.

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