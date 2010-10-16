أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه

الأسبوع الماضي كان أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي؛ حيث لم تغب الإثارة والتشويق عن تفاصيل أحداثه المميزة.
ففي الشأن المحلي طغى انتصار الأخضر السعودي على نظيره الصيني على جميع الأحداث المحلية؛ كيف لا وهو جعل المنتخب السعودي ينفرد بصدارة مجموعته ويقترب خطوة من مونديال قطر 2022.
أما في الشأن العالمي استحوذ خبر تتويج المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية من بطولة دوري كأس الأمم الأوروبية على اهتمام الصحافة العالمية، إلى جانب نتائج تصفيات كأس العالم.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى؛ حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
الأسبوع الماضي كان أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي؛ حيث لم تغب الإثارة والتشويق عن تفاصيل أحداثه المميزة.
ففي الشأن المحلي طغى انتصار الأخضر السعودي على نظيره الصيني على جميع الأحداث المحلية؛ كيف لا وهو جعل المنتخب السعودي ينفرد بصدارة مجموعته ويقترب خطوة من مونديال قطر 2022.
أما في الشأن العالمي استحوذ خبر تتويج المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية من بطولة دوري كأس الأمم الأوروبية على اهتمام الصحافة العالمية، إلى جانب نتائج تصفيات كأس العالم.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى؛ حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
الأسبوع الماضي كان أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي؛ حيث لم تغب الإثارة والتشويق عن تفاصيل أحداثه المميزة.
ففي الشأن المحلي طغى انتصار الأخضر السعودي على نظيره الصيني على جميع الأحداث المحلية؛ كيف لا وهو جعل المنتخب السعودي ينفرد بصدارة مجموعته ويقترب خطوة من مونديال قطر 2022.
أما في الشأن العالمي استحوذ خبر تتويج المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية من بطولة دوري كأس الأمم الأوروبية على اهتمام الصحافة العالمية، إلى جانب نتائج تصفيات كأس العالم.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى؛ حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.