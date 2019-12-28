شاهد .. "بدر بن سلطان" يلتقي مديري القطاعات الحكومية بالطائف
متعب البقمي
سبق
2019-12-28
التقى أمير منطقة مكة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، مديري القطاعات الحكومية بمحافظة الطائف.
واستمع الأمير بدر خلال اللقاء إلى مقترحاتهم التنموية، ونبذة عن المشاريع في المحافظة.
واختتم الأمير بدر بن سلطان لقاءه مساء اليوم بمشاركة مديري القطاعات الحكومية مأدبة العشاء.
https://twitter.com/makkahregion/status/1210993335281823747
28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
10:53 PM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
02:47 AM
شاهد .. "بدر بن سلطان" يلتقي مديري القطاعات الحكومية بالطائف
استمع لمقترحاتهم التنموية ونبذة عن المشاريع وشاركهم مأدبة العشاء
التقى أمير منطقة مكة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، مديري القطاعات الحكومية بمحافظة الطائف.
واستمع الأمير بدر خلال اللقاء إلى مقترحاتهم التنموية، ونبذة عن المشاريع في المحافظة.
واختتم الأمير بدر بن سلطان لقاءه مساء اليوم بمشاركة مديري القطاعات الحكومية مأدبة العشاء.
https://twitter.com/makkahregion/status/1210993335281823747