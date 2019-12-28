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شاهد .. "بدر بن سلطان" يلتقي مديري القطاعات الحكومية بالطائف

استمع لمقترحاتهم التنموية ونبذة عن المشاريع وشاركهم مأدبة العشاء

التقى أمير منطقة مكة بالنيابة، ‫الأمير بدر بن سلطان، مديري القطاعات الحكومية بمحافظة الطائف.

واستمع الأمير بدر خلال اللقاء إلى مقترحاتهم التنموية، ونبذة عن المشاريع في المحافظة.

واختتم الأمير بدر بن سلطان لقاءه مساء اليوم بمشاركة مديري القطاعات الحكومية مأدبة العشاء.

https://twitter.com/makkahregion/status/1210993335281823747

أمير مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان مكة المكرمة الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. "بدر بن سلطان" يلتقي مديري القطاعات الحكومية بالطائف
سبق

التقى أمير منطقة مكة بالنيابة، ‫الأمير بدر بن سلطان، مديري القطاعات الحكومية بمحافظة الطائف.

واستمع الأمير بدر خلال اللقاء إلى مقترحاتهم التنموية، ونبذة عن المشاريع في المحافظة.

واختتم الأمير بدر بن سلطان لقاءه مساء اليوم بمشاركة مديري القطاعات الحكومية مأدبة العشاء.

https://twitter.com/makkahregion/status/1210993335281823747

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
10:53 PM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
02:47 AM

شاهد .. "بدر بن سلطان" يلتقي مديري القطاعات الحكومية بالطائف

استمع لمقترحاتهم التنموية ونبذة عن المشاريع وشاركهم مأدبة العشاء

A A A
متعب البقمي - الطائف
1
8,209

التقى أمير منطقة مكة بالنيابة، ‫الأمير بدر بن سلطان، مديري القطاعات الحكومية بمحافظة الطائف.

واستمع الأمير بدر خلال اللقاء إلى مقترحاتهم التنموية، ونبذة عن المشاريع في المحافظة.

واختتم الأمير بدر بن سلطان لقاءه مساء اليوم بمشاركة مديري القطاعات الحكومية مأدبة العشاء.

https://twitter.com/makkahregion/status/1210993335281823747

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