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زلزال يضرب قبالة سواحل إندونيسيا.. وتحذير من تسونامي

أثار هلع السكان ودفعهم للهرب

وقع زلزال بقوة 6,9 درجات، اليوم (الأحد)، قبالة سواحل إندونيسيا، حسبما ذكر المعهد الأميركي للجيوفيزياء؛ ما تسبب في حالة هلع بين السكان ودفعهم إلى الهرب من منازلهم.

ونقلت قناة "فرانس 24" عن المعهد، أن الزلزال سجل على عمق 24 كيلومترًا، وحدد مركزه في بحر الملوك بين شمال سولاويسي وشمال الملوك.

وحذّر المعهد الأميركي للجيوفيزياء من مخاطر وقوع أضرار كبيرة، لاسيما في المباني الضعيفة البنية أو تلك التي لا تستوفي الشروط.

في غضون ذلك أصدرت الوكالة الإندونيسية للجيوفيزياء تحذيرًا من حصول تسونامي.


ولم ترد تقارير عن تسجيل أضرار أو إصابات، لكن سكان مدينة تيرناتي في منطقة شمال الملوك تحدّثوا عن حالات هلع تسبب بها الزلزال.

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زلزال يضرب قبالة سواحل إندونيسيا.. وتحذير من تسونامي
سبق

وقع زلزال بقوة 6,9 درجات، اليوم (الأحد)، قبالة سواحل إندونيسيا، حسبما ذكر المعهد الأميركي للجيوفيزياء؛ ما تسبب في حالة هلع بين السكان ودفعهم إلى الهرب من منازلهم.

ونقلت قناة "فرانس 24" عن المعهد، أن الزلزال سجل على عمق 24 كيلومترًا، وحدد مركزه في بحر الملوك بين شمال سولاويسي وشمال الملوك.

وحذّر المعهد الأميركي للجيوفيزياء من مخاطر وقوع أضرار كبيرة، لاسيما في المباني الضعيفة البنية أو تلك التي لا تستوفي الشروط.

في غضون ذلك أصدرت الوكالة الإندونيسية للجيوفيزياء تحذيرًا من حصول تسونامي.


ولم ترد تقارير عن تسجيل أضرار أو إصابات، لكن سكان مدينة تيرناتي في منطقة شمال الملوك تحدّثوا عن حالات هلع تسبب بها الزلزال.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
09:32 PM

زلزال يضرب قبالة سواحل إندونيسيا.. وتحذير من تسونامي

أثار هلع السكان ودفعهم للهرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع زلزال بقوة 6,9 درجات، اليوم (الأحد)، قبالة سواحل إندونيسيا، حسبما ذكر المعهد الأميركي للجيوفيزياء؛ ما تسبب في حالة هلع بين السكان ودفعهم إلى الهرب من منازلهم.

ونقلت قناة "فرانس 24" عن المعهد، أن الزلزال سجل على عمق 24 كيلومترًا، وحدد مركزه في بحر الملوك بين شمال سولاويسي وشمال الملوك.

وحذّر المعهد الأميركي للجيوفيزياء من مخاطر وقوع أضرار كبيرة، لاسيما في المباني الضعيفة البنية أو تلك التي لا تستوفي الشروط.

في غضون ذلك أصدرت الوكالة الإندونيسية للجيوفيزياء تحذيرًا من حصول تسونامي.


ولم ترد تقارير عن تسجيل أضرار أو إصابات، لكن سكان مدينة تيرناتي في منطقة شمال الملوك تحدّثوا عن حالات هلع تسبب بها الزلزال.

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