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هل سمعت عن "اكتئاب الشتاء" وسبب حدوثه؟ استشاري نفسي يجيب

قال: هناك علاقة بين حدة المزاج والحرارة وهو ما يفسر الانفعالات بالصيف

أوضح استشاري الطب النفسي مشعل العقيل، أثر العلاقة بين المطر والمزاج، وكيفية تأثير ارتفاع درجة الحرارة على حدة المزاج والانفعال؛ لافتًا إلى أن اكتئاب الشتاء يحدث في الدول التي تكون فيها أشهر فصل الشتاء طويلة.

وقال "العقيل"، في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية": "معظم الدراسات كانت تقول إنه ليس هناك علاقة بين المزاج وتغير الطقس؛ لكن هناك تغييرًا بشكل غير مباشر، فعندما تتحسن الأجواء يكون هناك أنشطة اجتماعية وفّرتها الأجواء".

وأشار إلى تأثير درجة الحرارة وارتفاعها على حدة المزاج، وعلاقتها بشكل مباشر؛ لافتًا إلى أن هناك علاقة بين حدة المزاج والانفعال والاندفاعية وبين حرارة الجو؛ وهو ما يفسر ما يحدث عند ازدحام الإشارات في الصيف، وما ينتج عنه من انفعالات ونحوها.

وعن ما يسمى اكتئاب الشتاء؛ أكد "العقيل" أن هذا يحصل في الدول التي تكون فيها أشهر فصل الشتاء طويلة، إلى جانب أن البعض يربطه بالتعرض لأشعة الشمس ونقص فيتامين (د)؛ فضلًا عن محدودية الأنشطة.

استشاري الطب النفسي مشعل العقيل

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هل سمعت عن "اكتئاب الشتاء" وسبب حدوثه؟ استشاري نفسي يجيب
سبق

أوضح استشاري الطب النفسي مشعل العقيل، أثر العلاقة بين المطر والمزاج، وكيفية تأثير ارتفاع درجة الحرارة على حدة المزاج والانفعال؛ لافتًا إلى أن اكتئاب الشتاء يحدث في الدول التي تكون فيها أشهر فصل الشتاء طويلة.

وقال "العقيل"، في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية": "معظم الدراسات كانت تقول إنه ليس هناك علاقة بين المزاج وتغير الطقس؛ لكن هناك تغييرًا بشكل غير مباشر، فعندما تتحسن الأجواء يكون هناك أنشطة اجتماعية وفّرتها الأجواء".

وأشار إلى تأثير درجة الحرارة وارتفاعها على حدة المزاج، وعلاقتها بشكل مباشر؛ لافتًا إلى أن هناك علاقة بين حدة المزاج والانفعال والاندفاعية وبين حرارة الجو؛ وهو ما يفسر ما يحدث عند ازدحام الإشارات في الصيف، وما ينتج عنه من انفعالات ونحوها.

وعن ما يسمى اكتئاب الشتاء؛ أكد "العقيل" أن هذا يحصل في الدول التي تكون فيها أشهر فصل الشتاء طويلة، إلى جانب أن البعض يربطه بالتعرض لأشعة الشمس ونقص فيتامين (د)؛ فضلًا عن محدودية الأنشطة.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
10:56 AM

هل سمعت عن "اكتئاب الشتاء" وسبب حدوثه؟ استشاري نفسي يجيب

قال: هناك علاقة بين حدة المزاج والحرارة وهو ما يفسر الانفعالات بالصيف

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
6
4,341

أوضح استشاري الطب النفسي مشعل العقيل، أثر العلاقة بين المطر والمزاج، وكيفية تأثير ارتفاع درجة الحرارة على حدة المزاج والانفعال؛ لافتًا إلى أن اكتئاب الشتاء يحدث في الدول التي تكون فيها أشهر فصل الشتاء طويلة.

وقال "العقيل"، في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية": "معظم الدراسات كانت تقول إنه ليس هناك علاقة بين المزاج وتغير الطقس؛ لكن هناك تغييرًا بشكل غير مباشر، فعندما تتحسن الأجواء يكون هناك أنشطة اجتماعية وفّرتها الأجواء".

وأشار إلى تأثير درجة الحرارة وارتفاعها على حدة المزاج، وعلاقتها بشكل مباشر؛ لافتًا إلى أن هناك علاقة بين حدة المزاج والانفعال والاندفاعية وبين حرارة الجو؛ وهو ما يفسر ما يحدث عند ازدحام الإشارات في الصيف، وما ينتج عنه من انفعالات ونحوها.

وعن ما يسمى اكتئاب الشتاء؛ أكد "العقيل" أن هذا يحصل في الدول التي تكون فيها أشهر فصل الشتاء طويلة، إلى جانب أن البعض يربطه بالتعرض لأشعة الشمس ونقص فيتامين (د)؛ فضلًا عن محدودية الأنشطة.

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