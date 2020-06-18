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المدينة المنورة.. إغلاق وتغريم 131 منشأة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية

الأمانة أهابت بالعموم الاتصال بمركز الطوارئ الموحد في حال وجود ملاحظة

أغلقت الفِرَق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية أمس، 13 منشأة تجارية، كما أنذرت وغرّمت 118 منشأة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية، والتدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين العملاء.

وأشارت أمانة المدينة المنورة إلى أن بلدياتها الفرعية والضواحي، تعمل على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "covid-19" من خلال تكثيف الجولات اليومية على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق أعمال التعقيم والتطهير، والتزام العاملين بالتعليمات الوقائية، ورصد الاحتياطات المتعلقة بالسلامة الغذائية في منافذ البيع.

وأهابت أمانة المدينة المنورة بعموم المواطنين والمقيمين، الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. إغلاق وتغريم 131 منشأة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية
سبق

أغلقت الفِرَق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية أمس، 13 منشأة تجارية، كما أنذرت وغرّمت 118 منشأة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية، والتدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين العملاء.

وأشارت أمانة المدينة المنورة إلى أن بلدياتها الفرعية والضواحي، تعمل على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "covid-19" من خلال تكثيف الجولات اليومية على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق أعمال التعقيم والتطهير، والتزام العاملين بالتعليمات الوقائية، ورصد الاحتياطات المتعلقة بالسلامة الغذائية في منافذ البيع.

وأهابت أمانة المدينة المنورة بعموم المواطنين والمقيمين، الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
10:30 AM

المدينة المنورة.. إغلاق وتغريم 131 منشأة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية

الأمانة أهابت بالعموم الاتصال بمركز الطوارئ الموحد في حال وجود ملاحظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أغلقت الفِرَق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية أمس، 13 منشأة تجارية، كما أنذرت وغرّمت 118 منشأة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية، والتدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين العملاء.

وأشارت أمانة المدينة المنورة إلى أن بلدياتها الفرعية والضواحي، تعمل على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "covid-19" من خلال تكثيف الجولات اليومية على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق أعمال التعقيم والتطهير، والتزام العاملين بالتعليمات الوقائية، ورصد الاحتياطات المتعلقة بالسلامة الغذائية في منافذ البيع.

وأهابت أمانة المدينة المنورة بعموم المواطنين والمقيمين، الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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