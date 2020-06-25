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المطلق: اتركوا المجال لحجاج الفريضة الذين لم يسبق لهم أداؤها

قال: ينبغي أن نتعاون مع الدولة وأن يستفاد من الحج أقصى فائدة

طالَبَ المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، كل مَن سبق له الحج، أن يترك الفرصة والمجال لغيره ممن لم يؤدي الفريضة؛ مبينًا أن حج هذه السنة استثنائي ومحدود جدًّا وله ظروف خاصة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأضاف في برنامج "سؤال على الهاتف" عبر أثير القرآن الكريم أمس: "الحج هذه السنة له ظروف خاصة، والدولة نظّمت هذا الأمر لأن العدد محدود وإخواننا المقيمون في السعودية سيكون لهم نصيب في الحج؛ فهو سيكون متاحًا للمواطنين والمقيمين".

وتابع: "أنا أدعو ألا يؤدي مناسك الحج هذه السنة إلا أصحابُ الفروض الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل؛ أما الذي حج فعليه أن يتيح الفرصة لإخوانه؛ لأن العدد محدود جدًّا".

ولفت المطلق إلى مخاطر هذا الوباء وقال: "لا نريد أن يعود الناس من مكة المكرمة بلد الله الحرام وهم موبوئون ويرجع الإنسان لأهله بالوباء".

وأردف: "الإنسان الذي لم يسبق له الحج من قِبَل؛ فالمجال مفتوح سواء كان سعوديًّا أو مقيمًا، أما الإنسان الذي حج وقضى فرضه؛ فأدعوه إلى أن يخفف عن إخوانه ويبعد نفسه عن هذا الوباء ويفتح المجال للناس الذين لم يحجوا؛ فينتظر ويقدم غيره من أجل أن يقضيَ فرضه؛ لأن الأعداد محدودة، وينبغي أن نتعاون مع الدولة، وأن يُستفاد من حج هذا العام أقصى فائدة للذين لم يحجوا ويقضوا فروضهم".

كما دعا إلى أن يلتزم الحجاج باتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية.. وأوضح "المطلق" أن من يخشى على نفسه يؤجل حجه؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى أن صلاة الجمعة -وهي من شعائر الإسلام العظيمة- عُطلت أكثر من شهرين كي لا ينتشر هذا الوباء.

من جهة أخرى أفتى الشيخ "المطلق" بجواز أن يقترض الإنسان لأداء مناسك الحج؛ وذلك كما يفتى له بجواز أن يقترض للسفر أو للسياحة".

وقد أعلنت وزارة الحج، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية.

وقالت الوزارة: إنه تَقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة؛ وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المطلق: اتركوا المجال لحجاج الفريضة الذين لم يسبق لهم أداؤها
سبق

طالَبَ المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، كل مَن سبق له الحج، أن يترك الفرصة والمجال لغيره ممن لم يؤدي الفريضة؛ مبينًا أن حج هذه السنة استثنائي ومحدود جدًّا وله ظروف خاصة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأضاف في برنامج "سؤال على الهاتف" عبر أثير القرآن الكريم أمس: "الحج هذه السنة له ظروف خاصة، والدولة نظّمت هذا الأمر لأن العدد محدود وإخواننا المقيمون في السعودية سيكون لهم نصيب في الحج؛ فهو سيكون متاحًا للمواطنين والمقيمين".

وتابع: "أنا أدعو ألا يؤدي مناسك الحج هذه السنة إلا أصحابُ الفروض الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل؛ أما الذي حج فعليه أن يتيح الفرصة لإخوانه؛ لأن العدد محدود جدًّا".

ولفت المطلق إلى مخاطر هذا الوباء وقال: "لا نريد أن يعود الناس من مكة المكرمة بلد الله الحرام وهم موبوئون ويرجع الإنسان لأهله بالوباء".

وأردف: "الإنسان الذي لم يسبق له الحج من قِبَل؛ فالمجال مفتوح سواء كان سعوديًّا أو مقيمًا، أما الإنسان الذي حج وقضى فرضه؛ فأدعوه إلى أن يخفف عن إخوانه ويبعد نفسه عن هذا الوباء ويفتح المجال للناس الذين لم يحجوا؛ فينتظر ويقدم غيره من أجل أن يقضيَ فرضه؛ لأن الأعداد محدودة، وينبغي أن نتعاون مع الدولة، وأن يُستفاد من حج هذا العام أقصى فائدة للذين لم يحجوا ويقضوا فروضهم".

كما دعا إلى أن يلتزم الحجاج باتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية.. وأوضح "المطلق" أن من يخشى على نفسه يؤجل حجه؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى أن صلاة الجمعة -وهي من شعائر الإسلام العظيمة- عُطلت أكثر من شهرين كي لا ينتشر هذا الوباء.

من جهة أخرى أفتى الشيخ "المطلق" بجواز أن يقترض الإنسان لأداء مناسك الحج؛ وذلك كما يفتى له بجواز أن يقترض للسفر أو للسياحة".

وقد أعلنت وزارة الحج، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية.

وقالت الوزارة: إنه تَقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة؛ وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
02:08 PM

المطلق: اتركوا المجال لحجاج الفريضة الذين لم يسبق لهم أداؤها

قال: ينبغي أن نتعاون مع الدولة وأن يستفاد من الحج أقصى فائدة

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
3,051

طالَبَ المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، كل مَن سبق له الحج، أن يترك الفرصة والمجال لغيره ممن لم يؤدي الفريضة؛ مبينًا أن حج هذه السنة استثنائي ومحدود جدًّا وله ظروف خاصة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأضاف في برنامج "سؤال على الهاتف" عبر أثير القرآن الكريم أمس: "الحج هذه السنة له ظروف خاصة، والدولة نظّمت هذا الأمر لأن العدد محدود وإخواننا المقيمون في السعودية سيكون لهم نصيب في الحج؛ فهو سيكون متاحًا للمواطنين والمقيمين".

وتابع: "أنا أدعو ألا يؤدي مناسك الحج هذه السنة إلا أصحابُ الفروض الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل؛ أما الذي حج فعليه أن يتيح الفرصة لإخوانه؛ لأن العدد محدود جدًّا".

ولفت المطلق إلى مخاطر هذا الوباء وقال: "لا نريد أن يعود الناس من مكة المكرمة بلد الله الحرام وهم موبوئون ويرجع الإنسان لأهله بالوباء".

وأردف: "الإنسان الذي لم يسبق له الحج من قِبَل؛ فالمجال مفتوح سواء كان سعوديًّا أو مقيمًا، أما الإنسان الذي حج وقضى فرضه؛ فأدعوه إلى أن يخفف عن إخوانه ويبعد نفسه عن هذا الوباء ويفتح المجال للناس الذين لم يحجوا؛ فينتظر ويقدم غيره من أجل أن يقضيَ فرضه؛ لأن الأعداد محدودة، وينبغي أن نتعاون مع الدولة، وأن يُستفاد من حج هذا العام أقصى فائدة للذين لم يحجوا ويقضوا فروضهم".

كما دعا إلى أن يلتزم الحجاج باتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية.. وأوضح "المطلق" أن من يخشى على نفسه يؤجل حجه؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى أن صلاة الجمعة -وهي من شعائر الإسلام العظيمة- عُطلت أكثر من شهرين كي لا ينتشر هذا الوباء.

من جهة أخرى أفتى الشيخ "المطلق" بجواز أن يقترض الإنسان لأداء مناسك الحج؛ وذلك كما يفتى له بجواز أن يقترض للسفر أو للسياحة".

وقد أعلنت وزارة الحج، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية.

وقالت الوزارة: إنه تَقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة؛ وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

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