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تركي بن محمد يترأس اجتماع "بناء" ويناقش توصيات المجلس الوقفي

حث على الاستمرار في توعية مستفيدي الجمعية بالإجراءات الاحترازية

حث وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز على توعية الأسر والمستفيدين من خدمات الجمعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثامن والثلاثين عبر الاتصال المرئي، حيث شكر الأمير تركي بن محمد الأعضاء والعاملين بالجمعية على جهودهم التي قدموها خلال الفترة الماضية، والتي انعكست بدورها على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وحثهم على بذل المزيد من الجهود.

وتم خلال الاجتماع اعتماد التقرير التعقيبي لجائزة الملك عبد العزيز والذي جاء نتيجة فوز الجمعية بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة ٢٠٢٠م المستوى البرونزي. كما اعتمد المجلس توصيات المجلس الوقفي في الاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية وخدماتها.

كما اطلع المجلس على خطة الحملة التسويقية "ادخر لآخرتك" والتي تهدف إلى إتاحة المجال لكافة أفراد المجتمع لدعم الجمعية وبرامجها وخدماتها المقدمة للأيتام من خلال المتجر الإلكتروني والحسابات البنكية أو الاستقطاع الشهري أو التبرع من خلال الرسائل النصية ٥١٥١.

واطلع المجلس على المبادرات التي قدمتها الجمعية خلال العام الماضي وبلغت قيمتها أكثر من 30 مليون ريال تركزت على الخدمات المقدمة للأيتام خلال العام المنصرم 2020 شملت مجموعة من المبادرات والمشاريع التي هدفت إلى تحقيق إستراتيجية الجمعية وبلغت إجمالي المبادرات 126 مبادرة ومشروعاً موزعة على إدارات الجمعية منها مبادرات تمت خلال جائحة كورونا.

وفي ختام الاجتماع اعتمد المجلس خلال الاجتماع محضر اجتماعه السابع والثلاثين، كما اعتمد تقرير الأداء التشغيلي للجمعية والتقرير المالي لعام 2020.

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تركي بن محمد يترأس اجتماع "بناء" ويناقش توصيات المجلس الوقفي
سبق

حث وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز على توعية الأسر والمستفيدين من خدمات الجمعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثامن والثلاثين عبر الاتصال المرئي، حيث شكر الأمير تركي بن محمد الأعضاء والعاملين بالجمعية على جهودهم التي قدموها خلال الفترة الماضية، والتي انعكست بدورها على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وحثهم على بذل المزيد من الجهود.

وتم خلال الاجتماع اعتماد التقرير التعقيبي لجائزة الملك عبد العزيز والذي جاء نتيجة فوز الجمعية بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة ٢٠٢٠م المستوى البرونزي. كما اعتمد المجلس توصيات المجلس الوقفي في الاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية وخدماتها.

كما اطلع المجلس على خطة الحملة التسويقية "ادخر لآخرتك" والتي تهدف إلى إتاحة المجال لكافة أفراد المجتمع لدعم الجمعية وبرامجها وخدماتها المقدمة للأيتام من خلال المتجر الإلكتروني والحسابات البنكية أو الاستقطاع الشهري أو التبرع من خلال الرسائل النصية ٥١٥١.

واطلع المجلس على المبادرات التي قدمتها الجمعية خلال العام الماضي وبلغت قيمتها أكثر من 30 مليون ريال تركزت على الخدمات المقدمة للأيتام خلال العام المنصرم 2020 شملت مجموعة من المبادرات والمشاريع التي هدفت إلى تحقيق إستراتيجية الجمعية وبلغت إجمالي المبادرات 126 مبادرة ومشروعاً موزعة على إدارات الجمعية منها مبادرات تمت خلال جائحة كورونا.

وفي ختام الاجتماع اعتمد المجلس خلال الاجتماع محضر اجتماعه السابع والثلاثين، كما اعتمد تقرير الأداء التشغيلي للجمعية والتقرير المالي لعام 2020.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
08:21 PM

تركي بن محمد يترأس اجتماع "بناء" ويناقش توصيات المجلس الوقفي

حث على الاستمرار في توعية مستفيدي الجمعية بالإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حث وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز على توعية الأسر والمستفيدين من خدمات الجمعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثامن والثلاثين عبر الاتصال المرئي، حيث شكر الأمير تركي بن محمد الأعضاء والعاملين بالجمعية على جهودهم التي قدموها خلال الفترة الماضية، والتي انعكست بدورها على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وحثهم على بذل المزيد من الجهود.

وتم خلال الاجتماع اعتماد التقرير التعقيبي لجائزة الملك عبد العزيز والذي جاء نتيجة فوز الجمعية بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة ٢٠٢٠م المستوى البرونزي. كما اعتمد المجلس توصيات المجلس الوقفي في الاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية وخدماتها.

كما اطلع المجلس على خطة الحملة التسويقية "ادخر لآخرتك" والتي تهدف إلى إتاحة المجال لكافة أفراد المجتمع لدعم الجمعية وبرامجها وخدماتها المقدمة للأيتام من خلال المتجر الإلكتروني والحسابات البنكية أو الاستقطاع الشهري أو التبرع من خلال الرسائل النصية ٥١٥١.

واطلع المجلس على المبادرات التي قدمتها الجمعية خلال العام الماضي وبلغت قيمتها أكثر من 30 مليون ريال تركزت على الخدمات المقدمة للأيتام خلال العام المنصرم 2020 شملت مجموعة من المبادرات والمشاريع التي هدفت إلى تحقيق إستراتيجية الجمعية وبلغت إجمالي المبادرات 126 مبادرة ومشروعاً موزعة على إدارات الجمعية منها مبادرات تمت خلال جائحة كورونا.

وفي ختام الاجتماع اعتمد المجلس خلال الاجتماع محضر اجتماعه السابع والثلاثين، كما اعتمد تقرير الأداء التشغيلي للجمعية والتقرير المالي لعام 2020.

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