أعلنت كندا اليوم الخميس، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا قد يتراوح بين 11000 و22000 في البلاد. وقال مسؤولون صحيون في مؤتمر صحفي إن عدد القتلى في كندا بسبب الفيروس من المرجح أن يتراوح بين 11 ألفًا و22 ألفًا في نهاية أزمة تفشي الوباء. ولفت المسؤولون إلى أنهم توقعوا وفاة ما بين 500 و700 شخص بحلول 16 أبريل، في حين بلغ عددهم حتى الآن 435 شخصًا، طبقاً لـ"رويترز". ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في كندا إلى 19290، وفق جامعة جونز هوبكينز.

كندا: عدد وفيات كورونا قد يتراوح بين 11000 و22000 في نهاية الأزمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-09 أعلنت كندا اليوم الخميس، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا قد يتراوح بين 11000 و22000 في البلاد.

وقال مسؤولون صحيون في مؤتمر صحفي إن عدد القتلى في كندا بسبب الفيروس من المرجح أن يتراوح بين 11 ألفًا و22 ألفًا في نهاية أزمة تفشي الوباء.

ولفت المسؤولون إلى أنهم توقعوا وفاة ما بين 500 و700 شخص بحلول 16 أبريل، في حين بلغ عددهم حتى الآن 435 شخصًا، طبقاً لـ"رويترز".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في كندا إلى 19290، وفق جامعة جونز هوبكينز.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 05:30 PM

كندا: عدد وفيات كورونا قد يتراوح بين 11000 و22000 في نهاية الأزمة وصل عدد المصابين بالفيروس 19290





A A A





4 مشاركة

أعلنت كندا اليوم الخميس، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا قد يتراوح بين 11000 و22000 في البلاد.

وقال مسؤولون صحيون في مؤتمر صحفي إن عدد القتلى في كندا بسبب الفيروس من المرجح أن يتراوح بين 11 ألفًا و22 ألفًا في نهاية أزمة تفشي الوباء.

ولفت المسؤولون إلى أنهم توقعوا وفاة ما بين 500 و700 شخص بحلول 16 أبريل، في حين بلغ عددهم حتى الآن 435 شخصًا، طبقاً لـ"رويترز".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في كندا إلى 19290، وفق جامعة جونز هوبكينز.