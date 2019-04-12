النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
مراعاة بحث الحلول اللازمة لتسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها للعملاء

"ساما" توجه البنوك إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية

شاهد.. "التجارة" تضبط 6 شاحنات بصل تم إخفاؤها.. وتضخ الكمية بالأسواق

ضبطت فِرق "التجارة" اليوم 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من البصل، تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لبيعها بعد رفع سعرها. وتم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين.

كما تم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وزارة التجارة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "التجارة" تضبط 6 شاحنات بصل تم إخفاؤها.. وتضخ الكمية بالأسواق
سبق

ضبطت فِرق "التجارة" اليوم 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من البصل، تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لبيعها بعد رفع سعرها. وتم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين.

كما تم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:30 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:03 PM

شاهد.. "التجارة" تضبط 6 شاحنات بصل تم إخفاؤها.. وتضخ الكمية بالأسواق

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
26
18,518

ضبطت فِرق "التجارة" اليوم 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من البصل، تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لبيعها بعد رفع سعرها. وتم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين.

كما تم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,151
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,362
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,951
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,198

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة