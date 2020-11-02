النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نسبة التعافي من الإصابة بكورونا في حائل تقترب من 94%

بعد تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة

وصل إجمالي عدد الوفيات بمنطقة حائل جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بدء الجائحة إلى 100 حالة، بعد أن سجلت المنطقة اليوم حالة وفاة واحدة.

وسجلت منطقة حائل اليوم الاثنين، 5 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا، منها 4 حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة موقق.

وشهدت تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة، منها 11 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وبحسب "إنفوجرافيك" أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغت نسبة حالات التعافي 93.9%، ونسبة الحالات النشطة 4.7%، ونسبة حالات الوفيات ارتفعت إلى 1.47%.

كما بيّن "الإنفوجرافيك" عدد الحالات الحرجة التي انخفضت إلى 15 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة، وإجمالي عدد الحالات بالمنطقة التي بلغت 6821 حالة، تعافت منها 6402 حالة، وبقيت 319 حالة نشطة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نسبة التعافي من الإصابة بكورونا في حائل تقترب من 94%
سبق

وصل إجمالي عدد الوفيات بمنطقة حائل جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بدء الجائحة إلى 100 حالة، بعد أن سجلت المنطقة اليوم حالة وفاة واحدة.

وسجلت منطقة حائل اليوم الاثنين، 5 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا، منها 4 حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة موقق.

وشهدت تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة، منها 11 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وبحسب "إنفوجرافيك" أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغت نسبة حالات التعافي 93.9%، ونسبة الحالات النشطة 4.7%، ونسبة حالات الوفيات ارتفعت إلى 1.47%.

كما بيّن "الإنفوجرافيك" عدد الحالات الحرجة التي انخفضت إلى 15 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة، وإجمالي عدد الحالات بالمنطقة التي بلغت 6821 حالة، تعافت منها 6402 حالة، وبقيت 319 حالة نشطة.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
04:53 PM

نسبة التعافي من الإصابة بكورونا في حائل تقترب من 94%

بعد تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
330

وصل إجمالي عدد الوفيات بمنطقة حائل جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بدء الجائحة إلى 100 حالة، بعد أن سجلت المنطقة اليوم حالة وفاة واحدة.

وسجلت منطقة حائل اليوم الاثنين، 5 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا، منها 4 حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة موقق.

وشهدت تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة، منها 11 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وبحسب "إنفوجرافيك" أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغت نسبة حالات التعافي 93.9%، ونسبة الحالات النشطة 4.7%، ونسبة حالات الوفيات ارتفعت إلى 1.47%.

كما بيّن "الإنفوجرافيك" عدد الحالات الحرجة التي انخفضت إلى 15 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة، وإجمالي عدد الحالات بالمنطقة التي بلغت 6821 حالة، تعافت منها 6402 حالة، وبقيت 319 حالة نشطة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,833
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,817
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,934

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

مخاطر الاستثمار في تركیا

مخاطر الاستثمار في تركیا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة