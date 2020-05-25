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شاهد.. كشافة لجنة الأفلاج تعايد رجال الأمن بالحلوى والمشروبات

بعدما قدمت مبادرة "يستاهلون" خلال رمضان

عايدت الفِرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج رجال الأمن بميدان الواجب، وقدموا لهم المشروبات الساخنة والحلويات.

وقام أعضاء الفِرق الكشفية بلجنة الأفلاج صباح يوم أمس بمعايدة رجال الأمن بطرقات المحافظة والتقاطعات، وقدَّموا لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك، والقهوة والشاي والحلويات، مشيدين بجهود رجال الأمن في تطبيق قرار منع التجول.

وأطلقت كشافة لجنة الأفلاج مبادرات اجتماعية خلال شهر رمضان، منها مبادرة "يستاهلون" التي تم خلالها توزيع وجبات إفطار على رجال الأمن الموجودين في أوقات منع التجوُّل خلال الشهر الفضيل، واستفاد منها 5 مراكز أمنية بالمحافظة.

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شاهد.. كشافة لجنة الأفلاج تعايد رجال الأمن بالحلوى والمشروبات
سبق

عايدت الفِرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج رجال الأمن بميدان الواجب، وقدموا لهم المشروبات الساخنة والحلويات.

وقام أعضاء الفِرق الكشفية بلجنة الأفلاج صباح يوم أمس بمعايدة رجال الأمن بطرقات المحافظة والتقاطعات، وقدَّموا لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك، والقهوة والشاي والحلويات، مشيدين بجهود رجال الأمن في تطبيق قرار منع التجول.

وأطلقت كشافة لجنة الأفلاج مبادرات اجتماعية خلال شهر رمضان، منها مبادرة "يستاهلون" التي تم خلالها توزيع وجبات إفطار على رجال الأمن الموجودين في أوقات منع التجوُّل خلال الشهر الفضيل، واستفاد منها 5 مراكز أمنية بالمحافظة.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
10:06 PM

شاهد.. كشافة لجنة الأفلاج تعايد رجال الأمن بالحلوى والمشروبات

بعدما قدمت مبادرة "يستاهلون" خلال رمضان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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159

عايدت الفِرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج رجال الأمن بميدان الواجب، وقدموا لهم المشروبات الساخنة والحلويات.

وقام أعضاء الفِرق الكشفية بلجنة الأفلاج صباح يوم أمس بمعايدة رجال الأمن بطرقات المحافظة والتقاطعات، وقدَّموا لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك، والقهوة والشاي والحلويات، مشيدين بجهود رجال الأمن في تطبيق قرار منع التجول.

وأطلقت كشافة لجنة الأفلاج مبادرات اجتماعية خلال شهر رمضان، منها مبادرة "يستاهلون" التي تم خلالها توزيع وجبات إفطار على رجال الأمن الموجودين في أوقات منع التجوُّل خلال الشهر الفضيل، واستفاد منها 5 مراكز أمنية بالمحافظة.

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