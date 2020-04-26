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كيف نغسل ملابس المصابين والمشتبه في تعرضهم لـ"كورونا"؟.. الإجابة هنا

وفق عدة نصائح وإرشادات وجّهتها منظمة الصحة العالمية إلى العائلات

وجّهت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح إلى العائلات، تتعلق بكيفية غسل ملابس أي شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل البيت.

وأكدت المنظمة ضرورة غسل ملابس الشخص المصاب بفيروس كورونا، وكذلك مناشفه وأغطية سريره بشكل منفصل عن بقية ملابس الأشخاص الآخرين في المنزل.

وأوصت في منشور على حسابها في "فيسبوك" نقلته "سكاي نيوز عربية"، باستخدام قفازات مطاطية عند حمل ملابس الشخص المصاب، وعدم حملها في مواجهة الجسم، ووضعها في حاوية مخصصة للملابس محكمة الإغلاق.

ونصحت بإزالة أي أوساخ ظاهرة على الملابس والأغطية، مثل القيء أو اللعاب، والتخلص من هذه الفضلات دون لمسها، قبل وضعها في الغسالة.

وشددت على ضرورة غسل الملابس وأغطية السرير والمناشف التي يستخدمها المصاب بفيروس كورونا عند درجة حرارة تتراوح بين 60 إلى 90 درجة مئوية وباستخدام مسحوق للغسيل.

وفي حال كان من الصعب غسل أغطية السرير في الغسالة؛ فلا بد من نقعها في وعاء وغمرها بالماء الساخن، وتحريكها بعصا للتأكد من تعرضها كلها للماء.

وإن كان الماء الساخن غير متوفر، فقد نصحت منظمة الصحة العالمية بنقع الأغطية في الكلور لمدة نص ساعة، ومن ثم غلسها ونشرها في الشمس.

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كيف نغسل ملابس المصابين والمشتبه في تعرضهم لـ"كورونا"؟.. الإجابة هنا
سبق

وجّهت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح إلى العائلات، تتعلق بكيفية غسل ملابس أي شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل البيت.

وأكدت المنظمة ضرورة غسل ملابس الشخص المصاب بفيروس كورونا، وكذلك مناشفه وأغطية سريره بشكل منفصل عن بقية ملابس الأشخاص الآخرين في المنزل.

وأوصت في منشور على حسابها في "فيسبوك" نقلته "سكاي نيوز عربية"، باستخدام قفازات مطاطية عند حمل ملابس الشخص المصاب، وعدم حملها في مواجهة الجسم، ووضعها في حاوية مخصصة للملابس محكمة الإغلاق.

ونصحت بإزالة أي أوساخ ظاهرة على الملابس والأغطية، مثل القيء أو اللعاب، والتخلص من هذه الفضلات دون لمسها، قبل وضعها في الغسالة.

وشددت على ضرورة غسل الملابس وأغطية السرير والمناشف التي يستخدمها المصاب بفيروس كورونا عند درجة حرارة تتراوح بين 60 إلى 90 درجة مئوية وباستخدام مسحوق للغسيل.

وفي حال كان من الصعب غسل أغطية السرير في الغسالة؛ فلا بد من نقعها في وعاء وغمرها بالماء الساخن، وتحريكها بعصا للتأكد من تعرضها كلها للماء.

وإن كان الماء الساخن غير متوفر، فقد نصحت منظمة الصحة العالمية بنقع الأغطية في الكلور لمدة نص ساعة، ومن ثم غلسها ونشرها في الشمس.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
11:26 AM

كيف نغسل ملابس المصابين والمشتبه في تعرضهم لـ"كورونا"؟.. الإجابة هنا

وفق عدة نصائح وإرشادات وجّهتها منظمة الصحة العالمية إلى العائلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,257

وجّهت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح إلى العائلات، تتعلق بكيفية غسل ملابس أي شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل البيت.

وأكدت المنظمة ضرورة غسل ملابس الشخص المصاب بفيروس كورونا، وكذلك مناشفه وأغطية سريره بشكل منفصل عن بقية ملابس الأشخاص الآخرين في المنزل.

وأوصت في منشور على حسابها في "فيسبوك" نقلته "سكاي نيوز عربية"، باستخدام قفازات مطاطية عند حمل ملابس الشخص المصاب، وعدم حملها في مواجهة الجسم، ووضعها في حاوية مخصصة للملابس محكمة الإغلاق.

ونصحت بإزالة أي أوساخ ظاهرة على الملابس والأغطية، مثل القيء أو اللعاب، والتخلص من هذه الفضلات دون لمسها، قبل وضعها في الغسالة.

وشددت على ضرورة غسل الملابس وأغطية السرير والمناشف التي يستخدمها المصاب بفيروس كورونا عند درجة حرارة تتراوح بين 60 إلى 90 درجة مئوية وباستخدام مسحوق للغسيل.

وفي حال كان من الصعب غسل أغطية السرير في الغسالة؛ فلا بد من نقعها في وعاء وغمرها بالماء الساخن، وتحريكها بعصا للتأكد من تعرضها كلها للماء.

وإن كان الماء الساخن غير متوفر، فقد نصحت منظمة الصحة العالمية بنقع الأغطية في الكلور لمدة نص ساعة، ومن ثم غلسها ونشرها في الشمس.

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