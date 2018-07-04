"تخصصي الطائف" يرفع جاهزية قسم الطوارئ إلى 45 سريراً

دعَمه بالأجهزة الطبية الشاملة للتخدير ومراقبة العلامات الحيوية

بدأ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف، بأعمال مشروع التطوير والتوسعة الجديدة لقسم الطوارئ، بعد انتقال قسم النساء والولادة لمجمع الملك فيصل الطبي؛ حيث تم اعتماد توسعة الطوارئ من 25 سريراً؛ ليصبح عدد أسرّة القسم 45 سريراً مع تخصيص قسم خاص به 10 أسرّة خاصة في مدخل الطوارئ، للفرز الأوليّ (الحالات 4 و5)، ومنطقة للحالات الحرجة (1و 2 حالات الباطنة)، ومنطقة للحالات الحرجة 1و2 (حالات إصابة وحوادث)، ومنطقة للحالات (3)، ومكان للتداخلات الإسعافية، وغرفتين خاصتين بالعزل حسب المواصفات العالمية.

وقالت "صحة الطائف" إنه تم أيضاً تخصيص أماكن للكوادر العاملة بالقسم من الأطباء والمتدربين والمسعفين والتمريض والإداريين وإدارة برنامج الطوارئ، إضافة لدعم الطوارئ بالأجهزة الطبيبة الشاملة من أجهزة تخدير، ومراقبة العلامات الحيوية للمريض، وأجهزة تخطيط قلب وأشعة تلفزيونية متنقلة، وأشعة بسيطة متحركة، وكل المستلزمات والأدوية والكمبيوترات المتنقلة اللاسلكية وغيرها.