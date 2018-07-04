النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

"تخصصي الطائف" يرفع جاهزية قسم الطوارئ إلى 45 سريراً

دعَمه بالأجهزة الطبية الشاملة للتخدير ومراقبة العلامات الحيوية

بدأ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف، بأعمال مشروع التطوير والتوسعة الجديدة لقسم الطوارئ، بعد انتقال قسم النساء والولادة لمجمع الملك فيصل الطبي؛ حيث تم اعتماد توسعة الطوارئ من 25 سريراً؛ ليصبح عدد أسرّة القسم 45 سريراً مع تخصيص قسم خاص به 10 أسرّة خاصة في مدخل الطوارئ، للفرز الأوليّ (الحالات 4 و5)، ومنطقة للحالات الحرجة (1و 2 حالات الباطنة)، ومنطقة للحالات الحرجة 1و2 (حالات إصابة وحوادث)، ومنطقة للحالات (3)، ومكان للتداخلات الإسعافية، وغرفتين خاصتين بالعزل حسب المواصفات العالمية.

وقالت "صحة الطائف" إنه تم أيضاً تخصيص أماكن للكوادر العاملة بالقسم من الأطباء والمتدربين والمسعفين والتمريض والإداريين وإدارة برنامج الطوارئ، إضافة لدعم الطوارئ بالأجهزة الطبيبة الشاملة من أجهزة تخدير، ومراقبة العلامات الحيوية للمريض، وأجهزة تخطيط قلب وأشعة تلفزيونية متنقلة، وأشعة بسيطة متحركة، وكل المستلزمات والأدوية والكمبيوترات المتنقلة اللاسلكية وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تخصصي الطائف" يرفع جاهزية قسم الطوارئ إلى 45 سريراً
سبق

بدأ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف، بأعمال مشروع التطوير والتوسعة الجديدة لقسم الطوارئ، بعد انتقال قسم النساء والولادة لمجمع الملك فيصل الطبي؛ حيث تم اعتماد توسعة الطوارئ من 25 سريراً؛ ليصبح عدد أسرّة القسم 45 سريراً مع تخصيص قسم خاص به 10 أسرّة خاصة في مدخل الطوارئ، للفرز الأوليّ (الحالات 4 و5)، ومنطقة للحالات الحرجة (1و 2 حالات الباطنة)، ومنطقة للحالات الحرجة 1و2 (حالات إصابة وحوادث)، ومنطقة للحالات (3)، ومكان للتداخلات الإسعافية، وغرفتين خاصتين بالعزل حسب المواصفات العالمية.

وقالت "صحة الطائف" إنه تم أيضاً تخصيص أماكن للكوادر العاملة بالقسم من الأطباء والمتدربين والمسعفين والتمريض والإداريين وإدارة برنامج الطوارئ، إضافة لدعم الطوارئ بالأجهزة الطبيبة الشاملة من أجهزة تخدير، ومراقبة العلامات الحيوية للمريض، وأجهزة تخطيط قلب وأشعة تلفزيونية متنقلة، وأشعة بسيطة متحركة، وكل المستلزمات والأدوية والكمبيوترات المتنقلة اللاسلكية وغيرها.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
10:16 AM

"تخصصي الطائف" يرفع جاهزية قسم الطوارئ إلى 45 سريراً

دعَمه بالأجهزة الطبية الشاملة للتخدير ومراقبة العلامات الحيوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
3,877

بدأ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف، بأعمال مشروع التطوير والتوسعة الجديدة لقسم الطوارئ، بعد انتقال قسم النساء والولادة لمجمع الملك فيصل الطبي؛ حيث تم اعتماد توسعة الطوارئ من 25 سريراً؛ ليصبح عدد أسرّة القسم 45 سريراً مع تخصيص قسم خاص به 10 أسرّة خاصة في مدخل الطوارئ، للفرز الأوليّ (الحالات 4 و5)، ومنطقة للحالات الحرجة (1و 2 حالات الباطنة)، ومنطقة للحالات الحرجة 1و2 (حالات إصابة وحوادث)، ومنطقة للحالات (3)، ومكان للتداخلات الإسعافية، وغرفتين خاصتين بالعزل حسب المواصفات العالمية.

وقالت "صحة الطائف" إنه تم أيضاً تخصيص أماكن للكوادر العاملة بالقسم من الأطباء والمتدربين والمسعفين والتمريض والإداريين وإدارة برنامج الطوارئ، إضافة لدعم الطوارئ بالأجهزة الطبيبة الشاملة من أجهزة تخدير، ومراقبة العلامات الحيوية للمريض، وأجهزة تخطيط قلب وأشعة تلفزيونية متنقلة، وأشعة بسيطة متحركة، وكل المستلزمات والأدوية والكمبيوترات المتنقلة اللاسلكية وغيرها.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,684
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,185
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,168
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,432

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة