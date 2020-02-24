وترى المنظمة أنه لإعطاء صفة "وباء عالمي" لمرض ما، فإنه يجب أن تتوفر في هذا المرض أولاً صفة الانتقال بسهولة بين البشر عبر العالم.

وقال "غيبريسوس": "إن زيادة عدد حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية في الـ24 ساعة الماضية تثير قلقاً عميقاً"، وفقاً لـ"رويترز".

طالب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الاثنين) بضرورة أن يستعد العالم لاحتمالية تحول الفيروس إلى وباء عالمي.

"الصحة العالمية" تطالب العالم بالاستعداد لتحول "كورونا" إلى وباء عالمي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-24 طالب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الاثنين) بضرورة أن يستعد العالم لاحتمالية تحول الفيروس إلى وباء عالمي. وقال "غيبريسوس": "إن زيادة عدد حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية في الـ24 ساعة الماضية تثير قلقاً عميقاً"، وفقاً لـ"رويترز". وترى المنظمة أنه لإعطاء صفة "وباء عالمي" لمرض ما، فإنه يجب أن تتوفر في هذا المرض أولاً صفة الانتقال بسهولة بين البشر عبر العالم.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 07:08 PM

"الصحة العالمية" تطالب العالم بالاستعداد لتحول "كورونا" إلى وباء عالمي "غيبريسوس" أعرب عن قلقه من الإصابات في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية





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طالب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الاثنين) بضرورة أن يستعد العالم لاحتمالية تحول الفيروس إلى وباء عالمي.

وقال "غيبريسوس": "إن زيادة عدد حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية في الـ24 ساعة الماضية تثير قلقاً عميقاً"، وفقاً لـ"رويترز".

وترى المنظمة أنه لإعطاء صفة "وباء عالمي" لمرض ما، فإنه يجب أن تتوفر في هذا المرض أولاً صفة الانتقال بسهولة بين البشر عبر العالم.