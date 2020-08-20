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الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

كلها وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إنها سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى 19 أغسطس، 84895 إصابة؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إنها سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى 19 أغسطس، 84895 إصابة؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
08:28 AM

الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

كلها وافدة من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إنها سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى 19 أغسطس، 84895 إصابة؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

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