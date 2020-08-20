وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى 19 أغسطس، 84895 إصابة؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إنها سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-20 قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إنها سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى 19 أغسطس، 84895 إصابة؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 08:28 AM

الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات كلها وافدة من الخارج





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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إنها سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى 19 أغسطس، 84895 إصابة؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.