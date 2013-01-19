الإيڤواري "آلان جاردل" يرفض الانضمام لـ"الأهلي"

رفض اللاعب الإيفواري ماكس آلان جاردل (32 عاماً)، محترف تولوز الفرنسي، عرضاً للانضمام للأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي؛ بحسب ما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وقالت الصحيفة الفرنسية الشهيرة: إن تولوز كان قد تلقى العرض الأهلاوي مؤخراً؛ لكن اللاعب فضّل البقاء مع ناديه على الانتقال للنادي السعودي.

الجدير بالذكر أن اللاعب شارك مع "تولوز" في 18 مباراة للموسم الحالي؛ إذ يعد عنصراً أساسياً في تشكيلة فريقه؛ حيث نجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.