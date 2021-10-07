النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اكشتوا ليلًا وهذه مناطق الأمطار.. هكذا توقع الحصيني "أجواء إجازة الأسبوع"

فيما توقع "رياحًا متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية والغربية والشمالية"

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1/ 3/ 1443هـ وحتى السبت 3/ 3/ 1443هـ أجواءً حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، تميل للبرودة على الشمالية والمرتفعات.

وأضاف "الحصيني": "الرياح الخميس رياح متوسطة على أجزاء من القطاع العربي وشمال الشرقية".

وتابع: "الجمعة رياح متوسطة على أجزاء من الغربية والشمالية والشرقية، والرياح السبت 3/ 3/ 1443هـ، ومتوقع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية والغربية والشمالية".

وأردف: "اكشتوا ليلًا، الأجواء جيدة.. لا تنسوا دعاء نزول المكان".

وأوضح: "الشمالية والمرتفعات تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلًا، متوقع أمطار خلال (72) ساعة بإذن الله على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اكشتوا ليلًا وهذه مناطق الأمطار.. هكذا توقع الحصيني "أجواء إجازة الأسبوع"
سبق

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1/ 3/ 1443هـ وحتى السبت 3/ 3/ 1443هـ أجواءً حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، تميل للبرودة على الشمالية والمرتفعات.

وأضاف "الحصيني": "الرياح الخميس رياح متوسطة على أجزاء من القطاع العربي وشمال الشرقية".

وتابع: "الجمعة رياح متوسطة على أجزاء من الغربية والشمالية والشرقية، والرياح السبت 3/ 3/ 1443هـ، ومتوقع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية والغربية والشمالية".

وأردف: "اكشتوا ليلًا، الأجواء جيدة.. لا تنسوا دعاء نزول المكان".

وأوضح: "الشمالية والمرتفعات تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلًا، متوقع أمطار خلال (72) ساعة بإذن الله على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة".

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
08:46 AM

اكشتوا ليلًا وهذه مناطق الأمطار.. هكذا توقع الحصيني "أجواء إجازة الأسبوع"

فيما توقع "رياحًا متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية والغربية والشمالية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,706

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1/ 3/ 1443هـ وحتى السبت 3/ 3/ 1443هـ أجواءً حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، تميل للبرودة على الشمالية والمرتفعات.

وأضاف "الحصيني": "الرياح الخميس رياح متوسطة على أجزاء من القطاع العربي وشمال الشرقية".

وتابع: "الجمعة رياح متوسطة على أجزاء من الغربية والشمالية والشرقية، والرياح السبت 3/ 3/ 1443هـ، ومتوقع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية والغربية والشمالية".

وأردف: "اكشتوا ليلًا، الأجواء جيدة.. لا تنسوا دعاء نزول المكان".

وأوضح: "الشمالية والمرتفعات تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلًا، متوقع أمطار خلال (72) ساعة بإذن الله على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,311
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,830
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,996
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,514

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة