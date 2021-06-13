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"الصحة" تعلن تسجيل 3366 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 123308

"كورونا" ينقضّ على القوات التركية في سورية.. ويصيب 140 جنديًّا وضابطًا

بينهم 120 حالة في صفوف الجنود بعفرين

أصيب 140 جنديًّا وضابط شرطة تركيًّا يعملون في مدينتي عفرين وإدلب في سورية بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر والي ولاية هطاي رحمي دوغان.

وأوضح "دوغان" لصحيفة "حريت" التركية، أن هناك 320 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولاية، كما أن 140 جنديًّا وضابط شرطة يعملون في مدينتي عفرين وإدلب في سوريا أيضًا مصابون بالفيروس؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيّن والي هاطاي أن عدد الحالات الإيجابية لعناصر القوات التركية العاملة في مدينة عفرين بلغ 120 حالة، إضافة إلى 20 حالة في صفوف القوات العاملة في القاعدة التركية بمدينة إدلب.

وأشار إلى أنه لم تسجل حالات في صفوف المدنيين في المناطق، التي تتواجد فيها القوات التركية في سورية.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" ينقضّ على القوات التركية في سورية.. ويصيب 140 جنديًّا وضابطًا
سبق

أصيب 140 جنديًّا وضابط شرطة تركيًّا يعملون في مدينتي عفرين وإدلب في سورية بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر والي ولاية هطاي رحمي دوغان.

وأوضح "دوغان" لصحيفة "حريت" التركية، أن هناك 320 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولاية، كما أن 140 جنديًّا وضابط شرطة يعملون في مدينتي عفرين وإدلب في سوريا أيضًا مصابون بالفيروس؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيّن والي هاطاي أن عدد الحالات الإيجابية لعناصر القوات التركية العاملة في مدينة عفرين بلغ 120 حالة، إضافة إلى 20 حالة في صفوف القوات العاملة في القاعدة التركية بمدينة إدلب.

وأشار إلى أنه لم تسجل حالات في صفوف المدنيين في المناطق، التي تتواجد فيها القوات التركية في سورية.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
03:13 PM

"كورونا" ينقضّ على القوات التركية في سورية.. ويصيب 140 جنديًّا وضابطًا

بينهم 120 حالة في صفوف الجنود بعفرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب 140 جنديًّا وضابط شرطة تركيًّا يعملون في مدينتي عفرين وإدلب في سورية بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر والي ولاية هطاي رحمي دوغان.

وأوضح "دوغان" لصحيفة "حريت" التركية، أن هناك 320 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولاية، كما أن 140 جنديًّا وضابط شرطة يعملون في مدينتي عفرين وإدلب في سوريا أيضًا مصابون بالفيروس؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيّن والي هاطاي أن عدد الحالات الإيجابية لعناصر القوات التركية العاملة في مدينة عفرين بلغ 120 حالة، إضافة إلى 20 حالة في صفوف القوات العاملة في القاعدة التركية بمدينة إدلب.

وأشار إلى أنه لم تسجل حالات في صفوف المدنيين في المناطق، التي تتواجد فيها القوات التركية في سورية.

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