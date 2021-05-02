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ضمن استراتيجيته "بكرة".. مذكرة تفاهم لإنشاء أول مستشفى غير ربحي في المملكة

بشراكة بنك الرياض و"بيت البترجي" لتعزيز دور القطاع الخاص فى الخدمات الطبية

وقع بنك الرياض مذكرة تفاهم مع شركة باب الخير للخدمات الطبية إحدى مبادرات بيت البترجي لخدمة المجتمع، ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية "بكرة"، وتهدف لإنشاء مستشفى غير ربحي في المملكة في إطار

برامج الشراكة المجتمعية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص لتطوير المبادرات غير الربحية تماشياً مع أهداف برامج "رؤية المملكة 2030".

وتفصيلاً.. تعتبر بيت البترجي لخدمة المجتمع الذراع الخيري لعائلة البترجي، والتي تهدف إلى تخفيف آلام الناس عبر إنشاء سلسلة من المستشفيات غير الربحية في المملكة والمساهمة في تنمية ودعم المجتمعات من خلال عدة مبادرات في مجالات مختلفة، وذلك عبر شركة باب الخير للخدمات الطبية والتي يرأس مجلس إدارتها المهندس صبحي بترجي.

وقام بتوقيع الاتفاقية يوم الأحد الموافق 2 مايو 2021، كل من المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس إدارة بيت البترجي لخدمة المجتمع، والمدير الإقليمي للمنطقة الغربية في بنك الرياض الأستاذ نايف بن منصور شلبي وبحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وصرح المهندس صبحي بترجي، أن المشروع يقع في مكة المكرمة بعد أن تم استكمال التراخيص اللازمة وأنه حالياً في مرحلة الأعمال الإنشائية، ويعتبر المستشفى النواة الأساسية لتشييد مجموعة من المستشفيات غير الربحية بالمملكة ممن هم تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك مبادرات مجتمعية غير ربحية في مجالي الصحة والتعليم سيتم تقديمها في باقي مناطق المملكة خلال الفترة القادمة بإذن ﷲ.

وتأتي هذه الشراكة في إطار المبادرات المبتكرة في مجالات العمل غير الربحي وتأكيداً على أهمية الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المختصة كوزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق "رؤية المملكة 2030" في القطاع غير الربحي والمسؤولية المجتمعية.

يشار إلى أن بنك الرياض يتبنى حزمة من مبادرات الدعم للعديد من المؤسسات والجمعيات والتي يتم تنفيذها وفقاً لأفضل المعايير المحلية والعالمية مستندة لاستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية "بكرة" الشاملة والتي تم إعدادها وتطويرها لتتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يؤكد حرصه للمساهمة في تنمية المجتمع وترجمه رسالته ورؤيته.

كما يعد جهة رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، إذ وقع مؤخراً اتفاقية إنشاء معمل بنك الرياض الأكاديمي بالشراكة مع مداك التعليمية، وتجديده مؤخراً اتفاقية دعم مراكز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بقيمةإجمالية تجاوزت 42 مليون ﷼، بالإضافة إلى كونه أبرز الداعمين لمركز التميز للتوحد الذي تم تدشينه كمبادرة مجتمعية مشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن استراتيجيته "بكرة".. مذكرة تفاهم لإنشاء أول مستشفى غير ربحي في المملكة
سبق

وقع بنك الرياض مذكرة تفاهم مع شركة باب الخير للخدمات الطبية إحدى مبادرات بيت البترجي لخدمة المجتمع، ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية "بكرة"، وتهدف لإنشاء مستشفى غير ربحي في المملكة في إطار

برامج الشراكة المجتمعية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص لتطوير المبادرات غير الربحية تماشياً مع أهداف برامج "رؤية المملكة 2030".

وتفصيلاً.. تعتبر بيت البترجي لخدمة المجتمع الذراع الخيري لعائلة البترجي، والتي تهدف إلى تخفيف آلام الناس عبر إنشاء سلسلة من المستشفيات غير الربحية في المملكة والمساهمة في تنمية ودعم المجتمعات من خلال عدة مبادرات في مجالات مختلفة، وذلك عبر شركة باب الخير للخدمات الطبية والتي يرأس مجلس إدارتها المهندس صبحي بترجي.

وقام بتوقيع الاتفاقية يوم الأحد الموافق 2 مايو 2021، كل من المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس إدارة بيت البترجي لخدمة المجتمع، والمدير الإقليمي للمنطقة الغربية في بنك الرياض الأستاذ نايف بن منصور شلبي وبحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وصرح المهندس صبحي بترجي، أن المشروع يقع في مكة المكرمة بعد أن تم استكمال التراخيص اللازمة وأنه حالياً في مرحلة الأعمال الإنشائية، ويعتبر المستشفى النواة الأساسية لتشييد مجموعة من المستشفيات غير الربحية بالمملكة ممن هم تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك مبادرات مجتمعية غير ربحية في مجالي الصحة والتعليم سيتم تقديمها في باقي مناطق المملكة خلال الفترة القادمة بإذن ﷲ.

وتأتي هذه الشراكة في إطار المبادرات المبتكرة في مجالات العمل غير الربحي وتأكيداً على أهمية الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المختصة كوزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق "رؤية المملكة 2030" في القطاع غير الربحي والمسؤولية المجتمعية.

يشار إلى أن بنك الرياض يتبنى حزمة من مبادرات الدعم للعديد من المؤسسات والجمعيات والتي يتم تنفيذها وفقاً لأفضل المعايير المحلية والعالمية مستندة لاستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية "بكرة" الشاملة والتي تم إعدادها وتطويرها لتتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يؤكد حرصه للمساهمة في تنمية المجتمع وترجمه رسالته ورؤيته.

كما يعد جهة رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، إذ وقع مؤخراً اتفاقية إنشاء معمل بنك الرياض الأكاديمي بالشراكة مع مداك التعليمية، وتجديده مؤخراً اتفاقية دعم مراكز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بقيمةإجمالية تجاوزت 42 مليون ﷼، بالإضافة إلى كونه أبرز الداعمين لمركز التميز للتوحد الذي تم تدشينه كمبادرة مجتمعية مشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
04:59 PM

ضمن استراتيجيته "بكرة".. مذكرة تفاهم لإنشاء أول مستشفى غير ربحي في المملكة

بشراكة بنك الرياض و"بيت البترجي" لتعزيز دور القطاع الخاص فى الخدمات الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع بنك الرياض مذكرة تفاهم مع شركة باب الخير للخدمات الطبية إحدى مبادرات بيت البترجي لخدمة المجتمع، ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية "بكرة"، وتهدف لإنشاء مستشفى غير ربحي في المملكة في إطار

برامج الشراكة المجتمعية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص لتطوير المبادرات غير الربحية تماشياً مع أهداف برامج "رؤية المملكة 2030".

وتفصيلاً.. تعتبر بيت البترجي لخدمة المجتمع الذراع الخيري لعائلة البترجي، والتي تهدف إلى تخفيف آلام الناس عبر إنشاء سلسلة من المستشفيات غير الربحية في المملكة والمساهمة في تنمية ودعم المجتمعات من خلال عدة مبادرات في مجالات مختلفة، وذلك عبر شركة باب الخير للخدمات الطبية والتي يرأس مجلس إدارتها المهندس صبحي بترجي.

وقام بتوقيع الاتفاقية يوم الأحد الموافق 2 مايو 2021، كل من المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس إدارة بيت البترجي لخدمة المجتمع، والمدير الإقليمي للمنطقة الغربية في بنك الرياض الأستاذ نايف بن منصور شلبي وبحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وصرح المهندس صبحي بترجي، أن المشروع يقع في مكة المكرمة بعد أن تم استكمال التراخيص اللازمة وأنه حالياً في مرحلة الأعمال الإنشائية، ويعتبر المستشفى النواة الأساسية لتشييد مجموعة من المستشفيات غير الربحية بالمملكة ممن هم تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك مبادرات مجتمعية غير ربحية في مجالي الصحة والتعليم سيتم تقديمها في باقي مناطق المملكة خلال الفترة القادمة بإذن ﷲ.

وتأتي هذه الشراكة في إطار المبادرات المبتكرة في مجالات العمل غير الربحي وتأكيداً على أهمية الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المختصة كوزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق "رؤية المملكة 2030" في القطاع غير الربحي والمسؤولية المجتمعية.

يشار إلى أن بنك الرياض يتبنى حزمة من مبادرات الدعم للعديد من المؤسسات والجمعيات والتي يتم تنفيذها وفقاً لأفضل المعايير المحلية والعالمية مستندة لاستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية "بكرة" الشاملة والتي تم إعدادها وتطويرها لتتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يؤكد حرصه للمساهمة في تنمية المجتمع وترجمه رسالته ورؤيته.

كما يعد جهة رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، إذ وقع مؤخراً اتفاقية إنشاء معمل بنك الرياض الأكاديمي بالشراكة مع مداك التعليمية، وتجديده مؤخراً اتفاقية دعم مراكز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بقيمةإجمالية تجاوزت 42 مليون ﷼، بالإضافة إلى كونه أبرز الداعمين لمركز التميز للتوحد الذي تم تدشينه كمبادرة مجتمعية مشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي.

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