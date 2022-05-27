قلّد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، مدير الأدلة الجنائية في عسير "محمد عبدالله القرني"، رتبته الجديدة عميد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
"أمير عسير" يقلّد مدير الأدلة الجنائية بالمنطقة رتبة عميد
قلّد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، مدير الأدلة الجنائية في عسير "محمد عبدالله القرني"، رتبته الجديدة عميد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
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"أمير عسير" يقلّد مدير الأدلة الجنائية بالمنطقة رتبة عميدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-27
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
01:33 PM
"أمير عسير" يقلّد مدير الأدلة الجنائية بالمنطقة رتبة عميد
قلّد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، مدير الأدلة الجنائية في عسير "محمد عبدالله القرني"، رتبته الجديدة عميد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
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