شاهد.. حملة مشتركة بالرياض تطيح بـ56 عاملاً وتغلق 10 محال

عُثر بحوزة بعض الوافدين على مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر

أسفرت حملة مشتركة بالرياض عن ضبط 56 عاملاً، يعملون لحسابهم الخاص، وبحوزتهم مبالغ مالية، كما أغلقت وضبطت 10 محال مخالفة لوزارة التجارة وتعليمات البلدية.

وكانت الحملة المكونة من شرطة الرياض ووزارة التجارة ومرور الرياض وصحة البيئة ومكتب العمل قد تفاعلت مع توجيه إمارة منطقة الرياض حول أحد المقاطع المتداولة على "تويتر"، أظهر وجود عمالة مخالفة، تعمل في مواقف النقليات بمخرج ١٧.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٥٦ وافدًا، جميعهم يعملون لحسابهم الخاص، عدد منهم بمهن فردية، وتم إغلاق ثلاثة محال من قِبل البلدية، وكذلك ضبط ثلاث مخالفات لنظام العمل، وضبط خمس مخالفات من قِبل وزارة التجارة، وتسليم ثلاثة أشخاص لقسم شرطة الفيصلية.

وعُثر بحوزة بعض وافدين على مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر، كانت كالآتي: عُثر مع عربي على مبلغ ٩٦٠٠ ريال، وآسيوي معه ٦٧ ألف ريال، ومواطن معه ٢٤٧ ألف ريال. وقد تم تسليم مخالفي نظام العمل والإقامة لإدارة الوافدين بالجوازات لترحيلهم.