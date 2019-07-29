وزير الإعلام اليمني يدين بشدة استهداف "الحوثي" سوق "آل ثابت" بمحافظة صعدة

أكد أنها "مجزرة بشعة".. وأسفرت عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني المجزرة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بقصفها سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، والتي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين و20 جريحاً آخرين.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني في تغريدة له في "تويتر": "ندين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بقصفها سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، والتي راح ضحيتها 10 من المدنيين الأبرياء و20 جريحاً آخرين بينهم عدد من الأطفال في حصيلة غير نهائية".

وأردف: "هذه الجريمة المروعة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق أبناء المنطقة كعقاب جماعي على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب والمؤيدة للحكومة، تضاف إلى سلسلة جرائمها المرتكبة ضد الإنسانية وتؤكد إرهاب ودموية هذه المليشيا التي لا تتقن سوى القتل وسفك الدماء وبث االخوف في نفوس المواطنين".

وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمينها العام لإدانة هذه الجريمة النكراء والعمل على إدراج المليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية، ودعم الحكومة لاستعادة باقي المحافظات وتثبيت الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني المتفاقمة جراء الانقلاب الحوثي وجرائمه اليومية بحق المدنيين".