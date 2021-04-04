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بالأرقام.. طفرة فندقية غير مسبوقة في السعودية وهذا نصيب المدن الكبرى

مكة المكرمة تتصدر تليها الرياض وجدة

كشف تقرير صادر عن شركة "إس تي آر" الشركة المتخصصة في تقديم تحليلات ورؤى لقطاع الضيافة عالميًّا وتوفر بيانات السوق عن قطاع الفنادق في جميع أنحاء العالم بما في ذلك بيانات العرض والطلب وحصة السوق ومقرها الولايات المتحدة، أن الزيادة المتوقعة في عدد الغرف الفندقية بالمملكة العربية السعودية بنسبة 67.1% خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ تُعد الأعلى بين أكبر 50 دولة من حيث عدد السكان على مستوى العالم.

وأفاد التقرير بأن هناك أكثر من 73 ألف غرفة فندقية تعرضها المملكة العربية السعودية عبر مشروع يضم 3 مراحل؛ مشيرًا إلى وجود 16.97 ألف غرفة من إجمالي الغرف قيد التنفيذ

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المتوقعة بإجمالي عدد الغرف المعروضة؛ تفترض اكتمال جميع المشاريع في التخطيط النهائي والبناء.

ونوّه التقرير بأن من المتوقع أن ترفع العديد من المدن في جميع أنحاء المملكة من المعروض الفندقي بنسبة 50% أو أكثر؛ مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الغرف المخطط لها ضمن المشاريع يتركز في مكة المكرمة بواقع أكثر من 28 ألف غرفة قيد التطوير بزيادة تصل إلى 81%.

وتوقع زيادة المعروض الفندقي في الرياض بنحو 75% وبواقع 13.17 ألف غرفة، وفي جدة بنسبة 97% وبعدد يبلغ 11.2 ألف غرفة، وفي الدمام والخبر بنسبة 47% وبواقع 5.42 ألف غرفة، ثم المدينة المنورة بزيادة 7% وبعدد متوقع يبلغ أكثر من 1.2 ألف غرفة.

السعودية طفرة فندقية

الرئيسية/ سياحة / فنادق ومنتجعات

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بالأرقام.. طفرة فندقية غير مسبوقة في السعودية وهذا نصيب المدن الكبرى
سبق

كشف تقرير صادر عن شركة "إس تي آر" الشركة المتخصصة في تقديم تحليلات ورؤى لقطاع الضيافة عالميًّا وتوفر بيانات السوق عن قطاع الفنادق في جميع أنحاء العالم بما في ذلك بيانات العرض والطلب وحصة السوق ومقرها الولايات المتحدة، أن الزيادة المتوقعة في عدد الغرف الفندقية بالمملكة العربية السعودية بنسبة 67.1% خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ تُعد الأعلى بين أكبر 50 دولة من حيث عدد السكان على مستوى العالم.

وأفاد التقرير بأن هناك أكثر من 73 ألف غرفة فندقية تعرضها المملكة العربية السعودية عبر مشروع يضم 3 مراحل؛ مشيرًا إلى وجود 16.97 ألف غرفة من إجمالي الغرف قيد التنفيذ

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المتوقعة بإجمالي عدد الغرف المعروضة؛ تفترض اكتمال جميع المشاريع في التخطيط النهائي والبناء.

ونوّه التقرير بأن من المتوقع أن ترفع العديد من المدن في جميع أنحاء المملكة من المعروض الفندقي بنسبة 50% أو أكثر؛ مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الغرف المخطط لها ضمن المشاريع يتركز في مكة المكرمة بواقع أكثر من 28 ألف غرفة قيد التطوير بزيادة تصل إلى 81%.

وتوقع زيادة المعروض الفندقي في الرياض بنحو 75% وبواقع 13.17 ألف غرفة، وفي جدة بنسبة 97% وبعدد يبلغ 11.2 ألف غرفة، وفي الدمام والخبر بنسبة 47% وبواقع 5.42 ألف غرفة، ثم المدينة المنورة بزيادة 7% وبعدد متوقع يبلغ أكثر من 1.2 ألف غرفة.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
12:38 PM

بالأرقام.. طفرة فندقية غير مسبوقة في السعودية وهذا نصيب المدن الكبرى

مكة المكرمة تتصدر تليها الرياض وجدة

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خالد خليل - الرياض
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كشف تقرير صادر عن شركة "إس تي آر" الشركة المتخصصة في تقديم تحليلات ورؤى لقطاع الضيافة عالميًّا وتوفر بيانات السوق عن قطاع الفنادق في جميع أنحاء العالم بما في ذلك بيانات العرض والطلب وحصة السوق ومقرها الولايات المتحدة، أن الزيادة المتوقعة في عدد الغرف الفندقية بالمملكة العربية السعودية بنسبة 67.1% خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ تُعد الأعلى بين أكبر 50 دولة من حيث عدد السكان على مستوى العالم.

وأفاد التقرير بأن هناك أكثر من 73 ألف غرفة فندقية تعرضها المملكة العربية السعودية عبر مشروع يضم 3 مراحل؛ مشيرًا إلى وجود 16.97 ألف غرفة من إجمالي الغرف قيد التنفيذ

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المتوقعة بإجمالي عدد الغرف المعروضة؛ تفترض اكتمال جميع المشاريع في التخطيط النهائي والبناء.

ونوّه التقرير بأن من المتوقع أن ترفع العديد من المدن في جميع أنحاء المملكة من المعروض الفندقي بنسبة 50% أو أكثر؛ مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الغرف المخطط لها ضمن المشاريع يتركز في مكة المكرمة بواقع أكثر من 28 ألف غرفة قيد التطوير بزيادة تصل إلى 81%.

وتوقع زيادة المعروض الفندقي في الرياض بنحو 75% وبواقع 13.17 ألف غرفة، وفي جدة بنسبة 97% وبعدد يبلغ 11.2 ألف غرفة، وفي الدمام والخبر بنسبة 47% وبواقع 5.42 ألف غرفة، ثم المدينة المنورة بزيادة 7% وبعدد متوقع يبلغ أكثر من 1.2 ألف غرفة.

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