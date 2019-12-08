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واقعة مكررة.. "لصوص مانهاتن" سرقوا جهازيْ صرّاف آلي في ليلة واحدة

بعد سلسلة من عمليات سطو مماثلة في الأشهر الثلاثة الماضية على الصرافات

تمكّنت مجموعة من اللصوص من سرقة آلاف الدولارات من جهازيْ صراف آلي داخل مطعمين إيطاليين صغيرين بأمريكا ليلًا؛ بحسب السلطات الأمنية في مانهاتن بنيويورك.

وتم استدعاء الشرطة إلى المخبز الإيطالي "لا بيلا فيرارا" في شارع مولبيري في مانهاتن في حوالى الساعة 8:30 صباحًا بعد وصول أحد العاملين في المخبز، ولاحظ اختفاء جهاز الصراف الآلي المثبت على الجزء الخارجي من المتجر، على حد قول المسؤولين.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة، أنه في حدود الساعة 4:30 صباحًا، قام اثنان من اللصوص، يرتديان الأقنعة والقفازات، بسرقة الجهاز، ثم هربا بواسطة سيارة دفع رباعي سوداء.

وقالت الشرطة: إن جهاز الصراف الآلي للمخبز كان يحتوي على أكثر من 4000 دولار نقدًا؛ وفقما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وبعد ساعة، تم استدعاء رجال الشرطة إلى متجر لبيع الأجبان على بُعد مربعين سكنيين، في شارع غراند؛ حيث تمت سرقة جهاز صراف آلي آخر، من على الجدار، كان يحتوي على حوالى 5000 دولار.

وقال المسؤولون إنه يعتقد أن الحادث الثاني وقع في وقت ما قبل الساعة السادسة صباحًا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن السرقات تأتي بعد سلسلة من عمليات سطو مماثلة في الأشهر الثلاثة الماضية؛ فقد قام فريق من اللصوص بتسع عمليات سرقة لأجهزة صراف آلي في 3 أحياء، وبلغ إجمالي ما سرقوه حوالى 39000 دولار.

وذكرت الشرطة أنه ليس واضحًا ما إذا كانت سرقة جهازَي الصراف الآلي يوم السبت مرتبطتين.

أجهزة صراف مانهاتن

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واقعة مكررة.. "لصوص مانهاتن" سرقوا جهازيْ صرّاف آلي في ليلة واحدة
سبق

تمكّنت مجموعة من اللصوص من سرقة آلاف الدولارات من جهازيْ صراف آلي داخل مطعمين إيطاليين صغيرين بأمريكا ليلًا؛ بحسب السلطات الأمنية في مانهاتن بنيويورك.

وتم استدعاء الشرطة إلى المخبز الإيطالي "لا بيلا فيرارا" في شارع مولبيري في مانهاتن في حوالى الساعة 8:30 صباحًا بعد وصول أحد العاملين في المخبز، ولاحظ اختفاء جهاز الصراف الآلي المثبت على الجزء الخارجي من المتجر، على حد قول المسؤولين.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة، أنه في حدود الساعة 4:30 صباحًا، قام اثنان من اللصوص، يرتديان الأقنعة والقفازات، بسرقة الجهاز، ثم هربا بواسطة سيارة دفع رباعي سوداء.

وقالت الشرطة: إن جهاز الصراف الآلي للمخبز كان يحتوي على أكثر من 4000 دولار نقدًا؛ وفقما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وبعد ساعة، تم استدعاء رجال الشرطة إلى متجر لبيع الأجبان على بُعد مربعين سكنيين، في شارع غراند؛ حيث تمت سرقة جهاز صراف آلي آخر، من على الجدار، كان يحتوي على حوالى 5000 دولار.

وقال المسؤولون إنه يعتقد أن الحادث الثاني وقع في وقت ما قبل الساعة السادسة صباحًا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن السرقات تأتي بعد سلسلة من عمليات سطو مماثلة في الأشهر الثلاثة الماضية؛ فقد قام فريق من اللصوص بتسع عمليات سرقة لأجهزة صراف آلي في 3 أحياء، وبلغ إجمالي ما سرقوه حوالى 39000 دولار.

وذكرت الشرطة أنه ليس واضحًا ما إذا كانت سرقة جهازَي الصراف الآلي يوم السبت مرتبطتين.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
10:04 AM

واقعة مكررة.. "لصوص مانهاتن" سرقوا جهازيْ صرّاف آلي في ليلة واحدة

بعد سلسلة من عمليات سطو مماثلة في الأشهر الثلاثة الماضية على الصرافات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّنت مجموعة من اللصوص من سرقة آلاف الدولارات من جهازيْ صراف آلي داخل مطعمين إيطاليين صغيرين بأمريكا ليلًا؛ بحسب السلطات الأمنية في مانهاتن بنيويورك.

وتم استدعاء الشرطة إلى المخبز الإيطالي "لا بيلا فيرارا" في شارع مولبيري في مانهاتن في حوالى الساعة 8:30 صباحًا بعد وصول أحد العاملين في المخبز، ولاحظ اختفاء جهاز الصراف الآلي المثبت على الجزء الخارجي من المتجر، على حد قول المسؤولين.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة، أنه في حدود الساعة 4:30 صباحًا، قام اثنان من اللصوص، يرتديان الأقنعة والقفازات، بسرقة الجهاز، ثم هربا بواسطة سيارة دفع رباعي سوداء.

وقالت الشرطة: إن جهاز الصراف الآلي للمخبز كان يحتوي على أكثر من 4000 دولار نقدًا؛ وفقما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وبعد ساعة، تم استدعاء رجال الشرطة إلى متجر لبيع الأجبان على بُعد مربعين سكنيين، في شارع غراند؛ حيث تمت سرقة جهاز صراف آلي آخر، من على الجدار، كان يحتوي على حوالى 5000 دولار.

وقال المسؤولون إنه يعتقد أن الحادث الثاني وقع في وقت ما قبل الساعة السادسة صباحًا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن السرقات تأتي بعد سلسلة من عمليات سطو مماثلة في الأشهر الثلاثة الماضية؛ فقد قام فريق من اللصوص بتسع عمليات سرقة لأجهزة صراف آلي في 3 أحياء، وبلغ إجمالي ما سرقوه حوالى 39000 دولار.

وذكرت الشرطة أنه ليس واضحًا ما إذا كانت سرقة جهازَي الصراف الآلي يوم السبت مرتبطتين.

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