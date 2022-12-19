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"الحريري": لن أترشح للحكومة اللبنانية المقبلة.. مواقف الأطراف لم تتبدل

دعا كتلته النيابية إلى اجتماع لبحث مسألة التسمية غداً

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أنه لن يترشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكشف "الحريري" عبر حسابه في "تويتر" كواليس مشاورات تشكيل الحكومة خلال المرحلة التي أعقبت استقالته، قائلاً: "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوماً؛ تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهداً للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".

وأضاف: "لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن عدم ترشحي".

وأوضح "الحريري" أنه سيتوجه غداً للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراره على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت.

وأشار إلى أنه دعا كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح غد؛ لتحديد موقفها من مسألة التسمية.

سعد الحريري

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الحريري": لن أترشح للحكومة اللبنانية المقبلة.. مواقف الأطراف لم تتبدل
سبق

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أنه لن يترشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكشف "الحريري" عبر حسابه في "تويتر" كواليس مشاورات تشكيل الحكومة خلال المرحلة التي أعقبت استقالته، قائلاً: "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوماً؛ تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهداً للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".

وأضاف: "لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن عدم ترشحي".

وأوضح "الحريري" أنه سيتوجه غداً للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراره على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت.

وأشار إلى أنه دعا كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح غد؛ لتحديد موقفها من مسألة التسمية.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
07:35 PM

"الحريري": لن أترشح للحكومة اللبنانية المقبلة.. مواقف الأطراف لم تتبدل

دعا كتلته النيابية إلى اجتماع لبحث مسألة التسمية غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أنه لن يترشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكشف "الحريري" عبر حسابه في "تويتر" كواليس مشاورات تشكيل الحكومة خلال المرحلة التي أعقبت استقالته، قائلاً: "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوماً؛ تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهداً للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".

وأضاف: "لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن عدم ترشحي".

وأوضح "الحريري" أنه سيتوجه غداً للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراره على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت.

وأشار إلى أنه دعا كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح غد؛ لتحديد موقفها من مسألة التسمية.

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