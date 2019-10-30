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استشاري: إشباع الجسم بالمغنيسيوم يعالج أكثر من 22 مرضًا

وصفه بـ"ملك المعادن المنسي"

أكد استشاري طب الأسرة الدكتور سامح القدرة ضرورة إشباع الجسم بالمغنيسيوم؛ للوقاية من الأمراض المزمنة، واصفاً إياه بأنه أهم معدن في جسم الإنسان.

وقال الدكتور "القدرة" لقناة "العربية": "أشبع جسمك بالمغنيسيوم تعالج أكثر من 22 مرضاً، مضيفاً أنه يلعب دوراً في رفع المناعة في الجسم وزيادته ليس لها أضرار!

ولفت الاستشاري "القدرة" إلى أن تعويض المغنيسيوم عن طريق المكملات هو ما ينصح به جميع العلماء، واصفاً المغنيسيوم بملك المعادن المنسي، مشيراً إلى أن 25 جراماً منه في داخل الجسم منها 60٪ في العظم و35٪ في الأنسجة و1٪ فقط في الدم.


ولفت إلى أهمية معدن المغنيسيوم فهو يتحكم وينشط الطاقة في الجسم، مشيراً إلى أن الإحساس بالتعب والإنهاك قد يكون بسبب نقص في هذا المعدن الذي يتحكم في أكثر من 700 أنزيم.

وأبان أن الرياضيين الذين توفوا نتيجة الإصابة بجلطات القلب وُجِد أن لديهم نقصاً في المغنيسيوم بعضلة القلب الغنية به!

وعن مصادر المغنيسيوم أوضح "القدرة" أنه يوجد في الخضراوات الورقية الداكنة والموز والمكسرات والبقوليات والشوكولاتة الداكنة والأسماك الدهنية والحبوب الكاملة.

المغنيسيوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري: إشباع الجسم بالمغنيسيوم يعالج أكثر من 22 مرضًا
سبق

أكد استشاري طب الأسرة الدكتور سامح القدرة ضرورة إشباع الجسم بالمغنيسيوم؛ للوقاية من الأمراض المزمنة، واصفاً إياه بأنه أهم معدن في جسم الإنسان.

وقال الدكتور "القدرة" لقناة "العربية": "أشبع جسمك بالمغنيسيوم تعالج أكثر من 22 مرضاً، مضيفاً أنه يلعب دوراً في رفع المناعة في الجسم وزيادته ليس لها أضرار!

ولفت الاستشاري "القدرة" إلى أن تعويض المغنيسيوم عن طريق المكملات هو ما ينصح به جميع العلماء، واصفاً المغنيسيوم بملك المعادن المنسي، مشيراً إلى أن 25 جراماً منه في داخل الجسم منها 60٪ في العظم و35٪ في الأنسجة و1٪ فقط في الدم.


ولفت إلى أهمية معدن المغنيسيوم فهو يتحكم وينشط الطاقة في الجسم، مشيراً إلى أن الإحساس بالتعب والإنهاك قد يكون بسبب نقص في هذا المعدن الذي يتحكم في أكثر من 700 أنزيم.

وأبان أن الرياضيين الذين توفوا نتيجة الإصابة بجلطات القلب وُجِد أن لديهم نقصاً في المغنيسيوم بعضلة القلب الغنية به!

وعن مصادر المغنيسيوم أوضح "القدرة" أنه يوجد في الخضراوات الورقية الداكنة والموز والمكسرات والبقوليات والشوكولاتة الداكنة والأسماك الدهنية والحبوب الكاملة.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
07:45 PM

استشاري: إشباع الجسم بالمغنيسيوم يعالج أكثر من 22 مرضًا

وصفه بـ"ملك المعادن المنسي"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
6,653

أكد استشاري طب الأسرة الدكتور سامح القدرة ضرورة إشباع الجسم بالمغنيسيوم؛ للوقاية من الأمراض المزمنة، واصفاً إياه بأنه أهم معدن في جسم الإنسان.

وقال الدكتور "القدرة" لقناة "العربية": "أشبع جسمك بالمغنيسيوم تعالج أكثر من 22 مرضاً، مضيفاً أنه يلعب دوراً في رفع المناعة في الجسم وزيادته ليس لها أضرار!

ولفت الاستشاري "القدرة" إلى أن تعويض المغنيسيوم عن طريق المكملات هو ما ينصح به جميع العلماء، واصفاً المغنيسيوم بملك المعادن المنسي، مشيراً إلى أن 25 جراماً منه في داخل الجسم منها 60٪ في العظم و35٪ في الأنسجة و1٪ فقط في الدم.


ولفت إلى أهمية معدن المغنيسيوم فهو يتحكم وينشط الطاقة في الجسم، مشيراً إلى أن الإحساس بالتعب والإنهاك قد يكون بسبب نقص في هذا المعدن الذي يتحكم في أكثر من 700 أنزيم.

وأبان أن الرياضيين الذين توفوا نتيجة الإصابة بجلطات القلب وُجِد أن لديهم نقصاً في المغنيسيوم بعضلة القلب الغنية به!

وعن مصادر المغنيسيوم أوضح "القدرة" أنه يوجد في الخضراوات الورقية الداكنة والموز والمكسرات والبقوليات والشوكولاتة الداكنة والأسماك الدهنية والحبوب الكاملة.

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