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لبنان يقبض على شقيقين يُشتبه في تورطهما بتهريب "مخدرات الفواكه" للسعودية

الأمر الذي دفع سلطات المملكة لفرض حظر على الواردات اللبنانية

قالت حكومة تصريف الأعمال اليوم الأحد: إن لبنان ألقى القبض على شقيقين يُشتبه في تورطهما في محاولة فاشلة لتهريب حبوب الأمفيتامين المخدرة للسعودية؛ الأمر الذي دفع سلطات المملكة لفرض حظر على الواردات اللبنانية.

وأعلنت السعودية الحظر يوم 23 أبريل بعد اكتشاف 5.3 ملايين حبة كبتاغون، وهو نوع من الأمفيتامين (حبوب تعمل على تنشيط الجهاز العصبي)، كانت مخبأة في شحنة رمان قادمة من لبنان.

وساهمت هذه الخطوة في تفاقم المشكلات الاقتصادية في لبنان.

جاء ذلك في مقابلة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، مع قناة "إم.تي.في" اللبنانية خلال جولة في المنطقة الحدودية من الشمال إلى سهل البقاع حيث ينتشر التهريب عبر الحدود مع سوريا، من المخدرات إلى الوقود والمواد الغذائية المدعومة.

وقال "فهمي" إنهم كشفوا النقاب عن المتورطين ويتابعون القضية.

ولبنان على تواصل مع السلطات السعودية فيما يتعلق بالتحقيقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لبنان يقبض على شقيقين يُشتبه في تورطهما بتهريب "مخدرات الفواكه" للسعودية
سبق

قالت حكومة تصريف الأعمال اليوم الأحد: إن لبنان ألقى القبض على شقيقين يُشتبه في تورطهما في محاولة فاشلة لتهريب حبوب الأمفيتامين المخدرة للسعودية؛ الأمر الذي دفع سلطات المملكة لفرض حظر على الواردات اللبنانية.

وأعلنت السعودية الحظر يوم 23 أبريل بعد اكتشاف 5.3 ملايين حبة كبتاغون، وهو نوع من الأمفيتامين (حبوب تعمل على تنشيط الجهاز العصبي)، كانت مخبأة في شحنة رمان قادمة من لبنان.

وساهمت هذه الخطوة في تفاقم المشكلات الاقتصادية في لبنان.

جاء ذلك في مقابلة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، مع قناة "إم.تي.في" اللبنانية خلال جولة في المنطقة الحدودية من الشمال إلى سهل البقاع حيث ينتشر التهريب عبر الحدود مع سوريا، من المخدرات إلى الوقود والمواد الغذائية المدعومة.

وقال "فهمي" إنهم كشفوا النقاب عن المتورطين ويتابعون القضية.

ولبنان على تواصل مع السلطات السعودية فيما يتعلق بالتحقيقات.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
08:58 PM

لبنان يقبض على شقيقين يُشتبه في تورطهما بتهريب "مخدرات الفواكه" للسعودية

الأمر الذي دفع سلطات المملكة لفرض حظر على الواردات اللبنانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,527

قالت حكومة تصريف الأعمال اليوم الأحد: إن لبنان ألقى القبض على شقيقين يُشتبه في تورطهما في محاولة فاشلة لتهريب حبوب الأمفيتامين المخدرة للسعودية؛ الأمر الذي دفع سلطات المملكة لفرض حظر على الواردات اللبنانية.

وأعلنت السعودية الحظر يوم 23 أبريل بعد اكتشاف 5.3 ملايين حبة كبتاغون، وهو نوع من الأمفيتامين (حبوب تعمل على تنشيط الجهاز العصبي)، كانت مخبأة في شحنة رمان قادمة من لبنان.

وساهمت هذه الخطوة في تفاقم المشكلات الاقتصادية في لبنان.

جاء ذلك في مقابلة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، مع قناة "إم.تي.في" اللبنانية خلال جولة في المنطقة الحدودية من الشمال إلى سهل البقاع حيث ينتشر التهريب عبر الحدود مع سوريا، من المخدرات إلى الوقود والمواد الغذائية المدعومة.

وقال "فهمي" إنهم كشفوا النقاب عن المتورطين ويتابعون القضية.

ولبنان على تواصل مع السلطات السعودية فيما يتعلق بالتحقيقات.

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