يُعدُّ مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" أول لاعب يسجل (هاترك) مرتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم. وقاد "قوميز" فريقه للصدارة من جديد أمام الوحدة 4/ 2؛ إذ سجل (هاتريك) في تلك المباراة؛ ليساهم في تربُّع فريقه على قمة الدوري بـ 45 نقطة. وبلغ "قوميز" الهدف رقم 18 بفارق 3 أهداف عن مهاجم الباطن "فابيو". وقدّم الفرنسي التهنئة لجماهير الهلال بعد لقاء الوحدة، وقال لهم عبر حسابه في "تويتر": "أنا ملتزم بالوفاء بالديون التي أدين بها لكم. أحبكم جميعًا". كما علّق "قوميز" على صورة أداء عدد من لاعبي الهلال (العمرة) قائلاً: "حبيبي.. لا تنسَ ماء زمزم". الجدير بالذكر أن الهلال تنتظره مباراة صعبه أمام القادسية في افتتاح الجولة الـ24 من دوري المحترفين يوم السبت 20 مارس الجاري.

"قوميز" يطلب من لاعبي الهلال "ماء زمزم" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-12 يُعدُّ مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" أول لاعب يسجل (هاترك) مرتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم.



وقاد "قوميز" فريقه للصدارة من جديد أمام الوحدة 4/ 2؛ إذ سجل (هاتريك) في تلك المباراة؛ ليساهم في تربُّع فريقه على قمة الدوري بـ 45 نقطة.



وبلغ "قوميز" الهدف رقم 18 بفارق 3 أهداف عن مهاجم الباطن "فابيو".



وقدّم الفرنسي التهنئة لجماهير الهلال بعد لقاء الوحدة، وقال لهم عبر حسابه في "تويتر": "أنا ملتزم بالوفاء بالديون التي أدين بها لكم. أحبكم جميعًا".



كما علّق "قوميز" على صورة أداء عدد من لاعبي الهلال (العمرة) قائلاً: "حبيبي.. لا تنسَ ماء زمزم".



الجدير بالذكر أن الهلال تنتظره مباراة صعبه أمام القادسية في افتتاح الجولة الـ24 من دوري المحترفين يوم السبت 20 مارس الجاري.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442 11:55 PM

"قوميز" يطلب من لاعبي الهلال "ماء زمزم" بعد تربُّعه على صدارة الهدافين وعودة فريقه للصدارة





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يُعدُّ مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" أول لاعب يسجل (هاترك) مرتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم.



وقاد "قوميز" فريقه للصدارة من جديد أمام الوحدة 4/ 2؛ إذ سجل (هاتريك) في تلك المباراة؛ ليساهم في تربُّع فريقه على قمة الدوري بـ 45 نقطة.



وبلغ "قوميز" الهدف رقم 18 بفارق 3 أهداف عن مهاجم الباطن "فابيو".



وقدّم الفرنسي التهنئة لجماهير الهلال بعد لقاء الوحدة، وقال لهم عبر حسابه في "تويتر": "أنا ملتزم بالوفاء بالديون التي أدين بها لكم. أحبكم جميعًا".



كما علّق "قوميز" على صورة أداء عدد من لاعبي الهلال (العمرة) قائلاً: "حبيبي.. لا تنسَ ماء زمزم".



الجدير بالذكر أن الهلال تنتظره مباراة صعبه أمام القادسية في افتتاح الجولة الـ24 من دوري المحترفين يوم السبت 20 مارس الجاري.