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بالصور.. ضبط مقيم حَوَّلَ سكنَه الخاص لصالون حلاقة بجازان

فِرَق الأمانة تقوم برصد وضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات

ضبطت أمانة منطقة جازان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية اليوم، مقيمًا في مدينة جيزان قام بتحويل سكنه الخاص إلى صالون حلاقة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أن فِرَق الرقابة بالأمانة والجهات ذات العلاقة، قامت بتنفيذ العملية ضمن عمليات المتابعة والمراقبة التي تقوم بها لجميع المنشآت في مدينة جازان، إضافة لبلديات المنطقة؛ مبينًا أن فِرَق الأمانة قامت برصد وضبط عدد من المخالفات على عدد من المنشآت وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

وبيّن أنه تم إغلاق سكن المقيم الذي قام بتحويله لصالون حلاقة لبني جلدته ومصادرة الأدوات وتحرير المخالفة النظامية بحقه.

وأكد أمين منطقة جازان مواصلة الأمانة والبلديات التابعة لها تنفيذ الجولات الرقابية بشكل يومي؛ للتأكد من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا؛ إنفاذًا لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، حرصًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

أمانة منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. ضبط مقيم حَوَّلَ سكنَه الخاص لصالون حلاقة بجازان
سبق

ضبطت أمانة منطقة جازان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية اليوم، مقيمًا في مدينة جيزان قام بتحويل سكنه الخاص إلى صالون حلاقة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أن فِرَق الرقابة بالأمانة والجهات ذات العلاقة، قامت بتنفيذ العملية ضمن عمليات المتابعة والمراقبة التي تقوم بها لجميع المنشآت في مدينة جازان، إضافة لبلديات المنطقة؛ مبينًا أن فِرَق الأمانة قامت برصد وضبط عدد من المخالفات على عدد من المنشآت وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

وبيّن أنه تم إغلاق سكن المقيم الذي قام بتحويله لصالون حلاقة لبني جلدته ومصادرة الأدوات وتحرير المخالفة النظامية بحقه.

وأكد أمين منطقة جازان مواصلة الأمانة والبلديات التابعة لها تنفيذ الجولات الرقابية بشكل يومي؛ للتأكد من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا؛ إنفاذًا لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، حرصًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
08:32 AM

بالصور.. ضبط مقيم حَوَّلَ سكنَه الخاص لصالون حلاقة بجازان

فِرَق الأمانة تقوم برصد وضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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ضبطت أمانة منطقة جازان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية اليوم، مقيمًا في مدينة جيزان قام بتحويل سكنه الخاص إلى صالون حلاقة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أن فِرَق الرقابة بالأمانة والجهات ذات العلاقة، قامت بتنفيذ العملية ضمن عمليات المتابعة والمراقبة التي تقوم بها لجميع المنشآت في مدينة جازان، إضافة لبلديات المنطقة؛ مبينًا أن فِرَق الأمانة قامت برصد وضبط عدد من المخالفات على عدد من المنشآت وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

وبيّن أنه تم إغلاق سكن المقيم الذي قام بتحويله لصالون حلاقة لبني جلدته ومصادرة الأدوات وتحرير المخالفة النظامية بحقه.

وأكد أمين منطقة جازان مواصلة الأمانة والبلديات التابعة لها تنفيذ الجولات الرقابية بشكل يومي؛ للتأكد من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا؛ إنفاذًا لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، حرصًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

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