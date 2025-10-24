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المملكة تستضيف الدورة "5" للمؤتمر الإسلامي للمسؤولين عن المياه

"الفضلي": نتطلع للتعاون لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة

دعا وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي باسم حكومة المملكة العربية السعودية المشاركين في الاجتماع الثاني لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري المنعقد حاليًا في القاهرة لحضور اجتماعات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه الذي ستستضيفه المملكة خلال الفترة من 5 - 7 أكتوبر 2020 م.

وقال في كلمته خلال الاجتماع: التعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه يحظى باهتمام بالغ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتضافر لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة لهذه الدول.

وأضاف: المملكة سعت إلى تطوير قطاع المياه لتمكينه من مواجهة التحديات، من خلال عدة مبادرات وبرامج، أبرزها إقرار الإستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف إلى الوصول لقطاع مياه مستدام يوفر الإمداد الآمن بجودة وكفاءة عالية وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه، ويحقق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأردف: نستهدف الوصول إلى زيادة تغطية شبكات مياه الشرب لتصل إلى 100%، وزيادة الفائدة من موارد المياه كافة لتخفيف الضغوط على الموارد المائية الناضبة، وخلق سياسات تحدُّ من استهلاك القطاعات المختلفة للمياه خاصة القطاع الزراعي، كإيقاف زراعة الأعلاف بهدف توفير حوالي (8 مليارات م3) من المياه الجوفية غير المتجددة سنويًا.

وتابع: تم إعداد نظام شامل للمياه وهيكلة قطاعه، وتعزيز القدرات الوطنية في البحوث والابتكار، والعمل على تطوير مجموعة من الأدوات للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية لقطاع المياه، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص بهذا الشأن.

وتوجه في كلمته بالشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة وتنظيم الاجتماع الثاني لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري، ولمنظمة التعاون الإسلامي على الحرص والاهتمام بقضايا المياه وإطلاق رؤية المنظمة حول المياه، لتعزيز الأمن المائي في الدول الإسلامية.

وأكد أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة للدول الإسلامية في ظل تنامي الطلب على المياه للمتطلبات اليومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب الاهتمام بإدارة الموارد المائية في الدول الإسلامية وتنمية مصادرها، والاستعانة بالتقنية والابتكارات الحديثة لضمان استدامتها، والتعاون والتركيز على الأولويات المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة، وتبادل الخبرات والتجارب بين هذه الدول.

المملكة العربية السعودية المؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تستضيف الدورة "5" للمؤتمر الإسلامي للمسؤولين عن المياه
سبق

دعا وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي باسم حكومة المملكة العربية السعودية المشاركين في الاجتماع الثاني لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري المنعقد حاليًا في القاهرة لحضور اجتماعات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه الذي ستستضيفه المملكة خلال الفترة من 5 - 7 أكتوبر 2020 م.

وقال في كلمته خلال الاجتماع: التعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه يحظى باهتمام بالغ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتضافر لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة لهذه الدول.

وأضاف: المملكة سعت إلى تطوير قطاع المياه لتمكينه من مواجهة التحديات، من خلال عدة مبادرات وبرامج، أبرزها إقرار الإستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف إلى الوصول لقطاع مياه مستدام يوفر الإمداد الآمن بجودة وكفاءة عالية وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه، ويحقق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأردف: نستهدف الوصول إلى زيادة تغطية شبكات مياه الشرب لتصل إلى 100%، وزيادة الفائدة من موارد المياه كافة لتخفيف الضغوط على الموارد المائية الناضبة، وخلق سياسات تحدُّ من استهلاك القطاعات المختلفة للمياه خاصة القطاع الزراعي، كإيقاف زراعة الأعلاف بهدف توفير حوالي (8 مليارات م3) من المياه الجوفية غير المتجددة سنويًا.

وتابع: تم إعداد نظام شامل للمياه وهيكلة قطاعه، وتعزيز القدرات الوطنية في البحوث والابتكار، والعمل على تطوير مجموعة من الأدوات للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية لقطاع المياه، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص بهذا الشأن.

وتوجه في كلمته بالشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة وتنظيم الاجتماع الثاني لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري، ولمنظمة التعاون الإسلامي على الحرص والاهتمام بقضايا المياه وإطلاق رؤية المنظمة حول المياه، لتعزيز الأمن المائي في الدول الإسلامية.

وأكد أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة للدول الإسلامية في ظل تنامي الطلب على المياه للمتطلبات اليومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب الاهتمام بإدارة الموارد المائية في الدول الإسلامية وتنمية مصادرها، والاستعانة بالتقنية والابتكارات الحديثة لضمان استدامتها، والتعاون والتركيز على الأولويات المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة، وتبادل الخبرات والتجارب بين هذه الدول.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
02:20 PM

المملكة تستضيف الدورة "5" للمؤتمر الإسلامي للمسؤولين عن المياه

"الفضلي": نتطلع للتعاون لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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دعا وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي باسم حكومة المملكة العربية السعودية المشاركين في الاجتماع الثاني لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري المنعقد حاليًا في القاهرة لحضور اجتماعات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه الذي ستستضيفه المملكة خلال الفترة من 5 - 7 أكتوبر 2020 م.

وقال في كلمته خلال الاجتماع: التعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه يحظى باهتمام بالغ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتضافر لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة لهذه الدول.

وأضاف: المملكة سعت إلى تطوير قطاع المياه لتمكينه من مواجهة التحديات، من خلال عدة مبادرات وبرامج، أبرزها إقرار الإستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف إلى الوصول لقطاع مياه مستدام يوفر الإمداد الآمن بجودة وكفاءة عالية وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه، ويحقق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأردف: نستهدف الوصول إلى زيادة تغطية شبكات مياه الشرب لتصل إلى 100%، وزيادة الفائدة من موارد المياه كافة لتخفيف الضغوط على الموارد المائية الناضبة، وخلق سياسات تحدُّ من استهلاك القطاعات المختلفة للمياه خاصة القطاع الزراعي، كإيقاف زراعة الأعلاف بهدف توفير حوالي (8 مليارات م3) من المياه الجوفية غير المتجددة سنويًا.

وتابع: تم إعداد نظام شامل للمياه وهيكلة قطاعه، وتعزيز القدرات الوطنية في البحوث والابتكار، والعمل على تطوير مجموعة من الأدوات للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية لقطاع المياه، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص بهذا الشأن.

وتوجه في كلمته بالشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة وتنظيم الاجتماع الثاني لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري، ولمنظمة التعاون الإسلامي على الحرص والاهتمام بقضايا المياه وإطلاق رؤية المنظمة حول المياه، لتعزيز الأمن المائي في الدول الإسلامية.

وأكد أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة للدول الإسلامية في ظل تنامي الطلب على المياه للمتطلبات اليومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب الاهتمام بإدارة الموارد المائية في الدول الإسلامية وتنمية مصادرها، والاستعانة بالتقنية والابتكارات الحديثة لضمان استدامتها، والتعاون والتركيز على الأولويات المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة، وتبادل الخبرات والتجارب بين هذه الدول.

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