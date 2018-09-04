وأوضح النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، المهندس محمد القحطاني، أن حقل مرجان النفطي يعد من أهم مشاريع التنقيب والإنتاج لهذا العام، وسيسهم في تعزيز إنتاج النفط في المملكة والمحافظة على زخمه بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية، معبراً عن ثقته بالعمل مع "بيكر هيوز" كشريك يمتلك الكفاءة والتقنية في مجال الحفر البحري.

منحت أرامكو السعودية اليوم شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك أول عقد خدمات متكاملة واسع النطاق في حقل مرجان النفطي، الذي هو أول مشروع ضمن ثلاثة مشاريع للتّوسع في الحقول البحرية في المملكة، إضافة إلى كونه أكبر مشاريع أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج هذا العام.

أرامكو تمنح "بيكر هيوز" عقد خدمات متكاملة في حقل مرجان البحري وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-09-04 منحت أرامكو السعودية اليوم شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك أول عقد خدمات متكاملة واسع النطاق في حقل مرجان النفطي، الذي هو أول مشروع ضمن ثلاثة مشاريع للتّوسع في الحقول البحرية في المملكة، إضافة إلى كونه أكبر مشاريع أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج هذا العام. وستقوم "بيكر هيوز" من خلال هذه العقد بتزويد أرامكو السعودية بخدمات الحفر والأنابيب الملتفة والخدمات الهندسية. وأوضح النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، المهندس محمد القحطاني، أن حقل مرجان النفطي يعد من أهم مشاريع التنقيب والإنتاج لهذا العام، وسيسهم في تعزيز إنتاج النفط في المملكة والمحافظة على زخمه بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية، معبراً عن ثقته بالعمل مع "بيكر هيوز" كشريك يمتلك الكفاءة والتقنية في مجال الحفر البحري.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439 02:22 PM

أرامكو تمنح "بيكر هيوز" عقد خدمات متكاملة في حقل مرجان البحري أول مشروع ضمن ثلاثة مشاريع للتّوسع في الحقول البحرية في المملكة





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منحت أرامكو السعودية اليوم شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك أول عقد خدمات متكاملة واسع النطاق في حقل مرجان النفطي، الذي هو أول مشروع ضمن ثلاثة مشاريع للتّوسع في الحقول البحرية في المملكة، إضافة إلى كونه أكبر مشاريع أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج هذا العام.

وستقوم "بيكر هيوز" من خلال هذه العقد بتزويد أرامكو السعودية بخدمات الحفر والأنابيب الملتفة والخدمات الهندسية.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، المهندس محمد القحطاني، أن حقل مرجان النفطي يعد من أهم مشاريع التنقيب والإنتاج لهذا العام، وسيسهم في تعزيز إنتاج النفط في المملكة والمحافظة على زخمه بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية، معبراً عن ثقته بالعمل مع "بيكر هيوز" كشريك يمتلك الكفاءة والتقنية في مجال الحفر البحري.