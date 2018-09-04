النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أرامكو تمنح "بيكر هيوز"  عقد خدمات متكاملة في حقل مرجان البحري

أول مشروع ضمن ثلاثة مشاريع للتّوسع في الحقول البحرية في المملكة

منحت أرامكو السعودية اليوم شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك أول عقد خدمات متكاملة واسع النطاق في حقل مرجان النفطي، الذي هو أول مشروع ضمن ثلاثة مشاريع للتّوسع في الحقول البحرية في المملكة، إضافة إلى كونه أكبر مشاريع أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج هذا العام.

وستقوم "بيكر هيوز" من خلال هذه العقد بتزويد أرامكو السعودية بخدمات الحفر والأنابيب الملتفة والخدمات الهندسية.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، المهندس محمد القحطاني، أن حقل مرجان النفطي يعد من أهم مشاريع التنقيب والإنتاج لهذا العام، وسيسهم في تعزيز إنتاج النفط في المملكة والمحافظة على زخمه بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية، معبراً عن ثقته بالعمل مع "بيكر هيوز" كشريك يمتلك الكفاءة والتقنية في مجال الحفر البحري.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أرامكو تمنح "بيكر هيوز"  عقد خدمات متكاملة في حقل مرجان البحري
سبق

منحت أرامكو السعودية اليوم شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك أول عقد خدمات متكاملة واسع النطاق في حقل مرجان النفطي، الذي هو أول مشروع ضمن ثلاثة مشاريع للتّوسع في الحقول البحرية في المملكة، إضافة إلى كونه أكبر مشاريع أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج هذا العام.

وستقوم "بيكر هيوز" من خلال هذه العقد بتزويد أرامكو السعودية بخدمات الحفر والأنابيب الملتفة والخدمات الهندسية.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، المهندس محمد القحطاني، أن حقل مرجان النفطي يعد من أهم مشاريع التنقيب والإنتاج لهذا العام، وسيسهم في تعزيز إنتاج النفط في المملكة والمحافظة على زخمه بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية، معبراً عن ثقته بالعمل مع "بيكر هيوز" كشريك يمتلك الكفاءة والتقنية في مجال الحفر البحري.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
02:22 PM

أرامكو تمنح "بيكر هيوز"  عقد خدمات متكاملة في حقل مرجان البحري

أول مشروع ضمن ثلاثة مشاريع للتّوسع في الحقول البحرية في المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
0
374

منحت أرامكو السعودية اليوم شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك أول عقد خدمات متكاملة واسع النطاق في حقل مرجان النفطي، الذي هو أول مشروع ضمن ثلاثة مشاريع للتّوسع في الحقول البحرية في المملكة، إضافة إلى كونه أكبر مشاريع أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج هذا العام.

وستقوم "بيكر هيوز" من خلال هذه العقد بتزويد أرامكو السعودية بخدمات الحفر والأنابيب الملتفة والخدمات الهندسية.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، المهندس محمد القحطاني، أن حقل مرجان النفطي يعد من أهم مشاريع التنقيب والإنتاج لهذا العام، وسيسهم في تعزيز إنتاج النفط في المملكة والمحافظة على زخمه بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية، معبراً عن ثقته بالعمل مع "بيكر هيوز" كشريك يمتلك الكفاءة والتقنية في مجال الحفر البحري.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,949
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة