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"صحي دومة الجندل" يحصد المركز الثالث على مستوى المراكز الصحية بالمملكة

حصل مركز صحي الشرق بمحافظة دومة الجندل التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، على المركز الثالث حسب ترتيب برنامج قياس تجربة المريض على مستوى المراكز الصحية الأولية بالمملكة.

وأكدت "صحة الجوف" أن حصول المركز على أعلى تقييم يأتي لتكامل الخدمات المقدمة وفقًا لأعلى المعايير العالمية وتطبيق أحدث التقنيات الإلكترونية التي أسهمت في رفع مستوى كفاءة الخدمات واختصار الوقت.

يُشار إلى أن برنامج وزارة الصحة لقياس تجربة المرضى هو إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين الرئيسيين المرضى وذويهم من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة في المنشآت التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة من خلال استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة، وعبر طرف ثالث مستقل لضمان الحيادية في النتائج.

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"صحي دومة الجندل" يحصد المركز الثالث على مستوى المراكز الصحية بالمملكة
سبق

حصل مركز صحي الشرق بمحافظة دومة الجندل التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، على المركز الثالث حسب ترتيب برنامج قياس تجربة المريض على مستوى المراكز الصحية الأولية بالمملكة.

وأكدت "صحة الجوف" أن حصول المركز على أعلى تقييم يأتي لتكامل الخدمات المقدمة وفقًا لأعلى المعايير العالمية وتطبيق أحدث التقنيات الإلكترونية التي أسهمت في رفع مستوى كفاءة الخدمات واختصار الوقت.

يُشار إلى أن برنامج وزارة الصحة لقياس تجربة المرضى هو إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين الرئيسيين المرضى وذويهم من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة في المنشآت التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة من خلال استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة، وعبر طرف ثالث مستقل لضمان الحيادية في النتائج.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
09:27 PM

"صحي دومة الجندل" يحصد المركز الثالث على مستوى المراكز الصحية بالمملكة

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عبدالرحمن العازمي - الرياض
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حصل مركز صحي الشرق بمحافظة دومة الجندل التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، على المركز الثالث حسب ترتيب برنامج قياس تجربة المريض على مستوى المراكز الصحية الأولية بالمملكة.

وأكدت "صحة الجوف" أن حصول المركز على أعلى تقييم يأتي لتكامل الخدمات المقدمة وفقًا لأعلى المعايير العالمية وتطبيق أحدث التقنيات الإلكترونية التي أسهمت في رفع مستوى كفاءة الخدمات واختصار الوقت.

يُشار إلى أن برنامج وزارة الصحة لقياس تجربة المرضى هو إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين الرئيسيين المرضى وذويهم من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة في المنشآت التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة من خلال استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة، وعبر طرف ثالث مستقل لضمان الحيادية في النتائج.

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