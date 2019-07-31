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جامعة الطائف تُطلق ٥ قنوات تواصل جديدة مع عماداتها وإداراتها

تتيح توجيه الاستفسارات والرد عليها مباشرة عبر "واتساب للأعمال"

دشّن وكيل جامعة الطائف المكلف الدكتور تركي الثبيتي؛ اليوم الأربعاء، خمس قنوات تواصل جديدة للجامعة مع المستفيدين من خدماتها، عبر خدمة (واتساب للأعمال).

ووجّهت جامعة الطائف قنوات التواصل الجديدة لخدمة المستفيدين من خدمات عمادات القبول والتسجيل، وشؤون الطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة، إضافة إلى الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي؛ أن إطلاق قنوات التواصل عبر خدمة (واتساب للأعمال) يأتي ضمن مبادرات الجامعة التطويرية وجهودها المبذولة لتحسين جميع خدماتها الموجهة لمنسوبيها وطلابها وأفراد المجتمع، وتفعيل التواصل المباشر معهم، تفعيلاً لمبادراتها التطويرية "جامعة الطائف التي نريد" و"جامعة بلا أسوار".

وأكّد المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف، حرص الجامعة على تعزيز التواصل والتفاعل مع منسوبيها ومجتمعها المحلي بشتى الوسائل التقنية المتاحة، إدراكاً منها أهمية التواصل والتفاعل مع المستفيدين في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجامعة، والتعريف بخدماتها، وإبراز دورها الفاعل في تنمية مجتمعها المحلي.

وأشار الدكتور العتيبي؛ إلى أن قنوات التواصل الجديدة ستسهم بدور في تحقيق هذا الهدف، بتمكينها المستفيدين من خدمات الجامعة وتوجيه جميع استفساراتهم للعمادات والإدارات المعنية مباشرة، سواءً فيما يخص خدماتها أو برامجها ودوراتها التدريبية وأنشطتها وفعالياتها الموجّهة لأفراد المجتمع، وتلقي الردود عليها بكل سهولة ويسر.

وجرى تدشين قنوات التواصل الجديدة في حضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري؛ ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني؛ وعمداء العمادات ومديري الإدارات التي ستدير تلك القنوات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الطائف تُطلق ٥ قنوات تواصل جديدة مع عماداتها وإداراتها
سبق

دشّن وكيل جامعة الطائف المكلف الدكتور تركي الثبيتي؛ اليوم الأربعاء، خمس قنوات تواصل جديدة للجامعة مع المستفيدين من خدماتها، عبر خدمة (واتساب للأعمال).

ووجّهت جامعة الطائف قنوات التواصل الجديدة لخدمة المستفيدين من خدمات عمادات القبول والتسجيل، وشؤون الطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة، إضافة إلى الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي؛ أن إطلاق قنوات التواصل عبر خدمة (واتساب للأعمال) يأتي ضمن مبادرات الجامعة التطويرية وجهودها المبذولة لتحسين جميع خدماتها الموجهة لمنسوبيها وطلابها وأفراد المجتمع، وتفعيل التواصل المباشر معهم، تفعيلاً لمبادراتها التطويرية "جامعة الطائف التي نريد" و"جامعة بلا أسوار".

وأكّد المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف، حرص الجامعة على تعزيز التواصل والتفاعل مع منسوبيها ومجتمعها المحلي بشتى الوسائل التقنية المتاحة، إدراكاً منها أهمية التواصل والتفاعل مع المستفيدين في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجامعة، والتعريف بخدماتها، وإبراز دورها الفاعل في تنمية مجتمعها المحلي.

وأشار الدكتور العتيبي؛ إلى أن قنوات التواصل الجديدة ستسهم بدور في تحقيق هذا الهدف، بتمكينها المستفيدين من خدمات الجامعة وتوجيه جميع استفساراتهم للعمادات والإدارات المعنية مباشرة، سواءً فيما يخص خدماتها أو برامجها ودوراتها التدريبية وأنشطتها وفعالياتها الموجّهة لأفراد المجتمع، وتلقي الردود عليها بكل سهولة ويسر.

وجرى تدشين قنوات التواصل الجديدة في حضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري؛ ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني؛ وعمداء العمادات ومديري الإدارات التي ستدير تلك القنوات.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
01:59 PM

جامعة الطائف تُطلق ٥ قنوات تواصل جديدة مع عماداتها وإداراتها

تتيح توجيه الاستفسارات والرد عليها مباشرة عبر "واتساب للأعمال"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشّن وكيل جامعة الطائف المكلف الدكتور تركي الثبيتي؛ اليوم الأربعاء، خمس قنوات تواصل جديدة للجامعة مع المستفيدين من خدماتها، عبر خدمة (واتساب للأعمال).

ووجّهت جامعة الطائف قنوات التواصل الجديدة لخدمة المستفيدين من خدمات عمادات القبول والتسجيل، وشؤون الطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة، إضافة إلى الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي؛ أن إطلاق قنوات التواصل عبر خدمة (واتساب للأعمال) يأتي ضمن مبادرات الجامعة التطويرية وجهودها المبذولة لتحسين جميع خدماتها الموجهة لمنسوبيها وطلابها وأفراد المجتمع، وتفعيل التواصل المباشر معهم، تفعيلاً لمبادراتها التطويرية "جامعة الطائف التي نريد" و"جامعة بلا أسوار".

وأكّد المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف، حرص الجامعة على تعزيز التواصل والتفاعل مع منسوبيها ومجتمعها المحلي بشتى الوسائل التقنية المتاحة، إدراكاً منها أهمية التواصل والتفاعل مع المستفيدين في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجامعة، والتعريف بخدماتها، وإبراز دورها الفاعل في تنمية مجتمعها المحلي.

وأشار الدكتور العتيبي؛ إلى أن قنوات التواصل الجديدة ستسهم بدور في تحقيق هذا الهدف، بتمكينها المستفيدين من خدمات الجامعة وتوجيه جميع استفساراتهم للعمادات والإدارات المعنية مباشرة، سواءً فيما يخص خدماتها أو برامجها ودوراتها التدريبية وأنشطتها وفعالياتها الموجّهة لأفراد المجتمع، وتلقي الردود عليها بكل سهولة ويسر.

وجرى تدشين قنوات التواصل الجديدة في حضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري؛ ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني؛ وعمداء العمادات ومديري الإدارات التي ستدير تلك القنوات.

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