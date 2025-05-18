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"الصحة": تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 57345

متعافو "كورونا" في المملكة يتخطون الحالات النشطة

"الصحة" تعلن تسجيل 3026 حالة شفاء جديدة

تخطت أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، عدد الحالات النشطة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 28748 حالة حتى الآن، بعد أن سجلت اليوم، 3026 حالة تعافٍ جديدة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، وهو أعلى رقم سجلته المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.

ولاتزال وزارة الصحة تسجل أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة، منذ قرابة الأسبوعين، في حين تتخطى أعداد المتعافين حالات الإصابة اليومية في بعض الأيام.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متعافو "كورونا" في المملكة يتخطون الحالات النشطة
سبق

تخطت أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، عدد الحالات النشطة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 28748 حالة حتى الآن، بعد أن سجلت اليوم، 3026 حالة تعافٍ جديدة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، وهو أعلى رقم سجلته المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.

ولاتزال وزارة الصحة تسجل أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة، منذ قرابة الأسبوعين، في حين تتخطى أعداد المتعافين حالات الإصابة اليومية في بعض الأيام.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:56 PM
اخر تعديل
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
04:41 PM

متعافو "كورونا" في المملكة يتخطون الحالات النشطة

"الصحة" تعلن تسجيل 3026 حالة شفاء جديدة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
4,669

تخطت أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، عدد الحالات النشطة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 28748 حالة حتى الآن، بعد أن سجلت اليوم، 3026 حالة تعافٍ جديدة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، وهو أعلى رقم سجلته المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.

ولاتزال وزارة الصحة تسجل أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة، منذ قرابة الأسبوعين، في حين تتخطى أعداد المتعافين حالات الإصابة اليومية في بعض الأيام.

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بالأرقام

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