شاهد.. 90 عاماً بين زيارة أول وفد ياباني للسعودية واستضافة الرياض لقمة العشرين 2020

دارة الملك عبد العزيز وثقت صور قدوم أول رحلة رسمية من الخارجية اليابانية عام 1939م

وثقت مجموعة من الصور بدارة الملك عبدالعزيز، قدوم أول رحلة رسمية من دولة اليابان لمنطقة الجزيرة العربية عام 1358هـ، 1939م وزيارتهم للمملكة والتجول بين مدنها.

وأظهرت الصور التي وثقها الرحالة "إيجيرو ناكانو"، في كتابه "الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية" وفداً رفيع المستوى من الخارجية اليابانية زار عدة مدن منها مدينة جدة، وسفرهم للرياض من جدة براً، وزيارتهم لمنطقة بحرة، ومرورهم بالسيل، والقاعية، ومرات، والجبيلة، حتى زيارتهم للملك عبدالعزيز بقصر البديعة بالرياض، وضيافتهم بغرفة الرحالة بالقصر، وزيارتهم لوادي حنيفة.

وبعد مرور نحو 90 سنة من أول زيارة رسمية يابانية للمملكة، تسلمت السعودية رئاسة قمة العشرين من اليابان لتحتضن الرياض وفداً رفيعاً من اليابان ومن دول العشرين المؤثرين في الاقتصاد العالمي عام 2020م، حيث تعد المملكة إحدى الدول الكبرى المؤثرة في الاقتصاد العالمي.