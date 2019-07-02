النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. 90 عاماً بين زيارة أول وفد ياباني للسعودية واستضافة الرياض لقمة العشرين 2020

دارة الملك عبد العزيز وثقت صور قدوم أول رحلة رسمية من الخارجية اليابانية عام 1939م

وثقت مجموعة من الصور بدارة الملك عبدالعزيز، قدوم أول رحلة رسمية من دولة اليابان لمنطقة الجزيرة العربية عام 1358هـ، 1939م وزيارتهم للمملكة والتجول بين مدنها.

وأظهرت الصور التي وثقها الرحالة "إيجيرو ناكانو"، في كتابه "الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية" وفداً رفيع المستوى من الخارجية اليابانية زار عدة مدن منها مدينة جدة، وسفرهم للرياض من جدة براً، وزيارتهم لمنطقة بحرة، ومرورهم بالسيل، والقاعية، ومرات، والجبيلة، حتى زيارتهم للملك عبدالعزيز بقصر البديعة بالرياض، وضيافتهم بغرفة الرحالة بالقصر، وزيارتهم لوادي حنيفة.

وبعد مرور نحو 90 سنة من أول زيارة رسمية يابانية للمملكة، تسلمت السعودية رئاسة قمة العشرين من اليابان لتحتضن الرياض وفداً رفيعاً من اليابان ومن دول العشرين المؤثرين في الاقتصاد العالمي عام 2020م، حيث تعد المملكة إحدى الدول الكبرى المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. 90 عاماً بين زيارة أول وفد ياباني للسعودية واستضافة الرياض لقمة العشرين 2020
سبق

وثقت مجموعة من الصور بدارة الملك عبدالعزيز، قدوم أول رحلة رسمية من دولة اليابان لمنطقة الجزيرة العربية عام 1358هـ، 1939م وزيارتهم للمملكة والتجول بين مدنها.

وأظهرت الصور التي وثقها الرحالة "إيجيرو ناكانو"، في كتابه "الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية" وفداً رفيع المستوى من الخارجية اليابانية زار عدة مدن منها مدينة جدة، وسفرهم للرياض من جدة براً، وزيارتهم لمنطقة بحرة، ومرورهم بالسيل، والقاعية، ومرات، والجبيلة، حتى زيارتهم للملك عبدالعزيز بقصر البديعة بالرياض، وضيافتهم بغرفة الرحالة بالقصر، وزيارتهم لوادي حنيفة.

وبعد مرور نحو 90 سنة من أول زيارة رسمية يابانية للمملكة، تسلمت السعودية رئاسة قمة العشرين من اليابان لتحتضن الرياض وفداً رفيعاً من اليابان ومن دول العشرين المؤثرين في الاقتصاد العالمي عام 2020م، حيث تعد المملكة إحدى الدول الكبرى المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
01:00 AM

شاهد.. 90 عاماً بين زيارة أول وفد ياباني للسعودية واستضافة الرياض لقمة العشرين 2020

دارة الملك عبد العزيز وثقت صور قدوم أول رحلة رسمية من الخارجية اليابانية عام 1939م

A A A
نافل السبيعي - الرياض
2
2,773

وثقت مجموعة من الصور بدارة الملك عبدالعزيز، قدوم أول رحلة رسمية من دولة اليابان لمنطقة الجزيرة العربية عام 1358هـ، 1939م وزيارتهم للمملكة والتجول بين مدنها.

وأظهرت الصور التي وثقها الرحالة "إيجيرو ناكانو"، في كتابه "الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية" وفداً رفيع المستوى من الخارجية اليابانية زار عدة مدن منها مدينة جدة، وسفرهم للرياض من جدة براً، وزيارتهم لمنطقة بحرة، ومرورهم بالسيل، والقاعية، ومرات، والجبيلة، حتى زيارتهم للملك عبدالعزيز بقصر البديعة بالرياض، وضيافتهم بغرفة الرحالة بالقصر، وزيارتهم لوادي حنيفة.

وبعد مرور نحو 90 سنة من أول زيارة رسمية يابانية للمملكة، تسلمت السعودية رئاسة قمة العشرين من اليابان لتحتضن الرياض وفداً رفيعاً من اليابان ومن دول العشرين المؤثرين في الاقتصاد العالمي عام 2020م، حيث تعد المملكة إحدى الدول الكبرى المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,466
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,293
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,773
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,233

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة