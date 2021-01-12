المفقود "المضيبري" خرج من قرية "ضمينة" بالقصيم ولم يعد

يعاني مرضًا نفسيًا

تواصل الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، وعدد من أهالي "أبانات" البحث عن مفقود قرية "ضمينة" مصلح هذال محمد المضيبري البالغ من العمر ٢٤ عامًا، الذي خرج من منزله يوم السبت بتاريخ 17 / 5 / 1442الساعة الثالثة عصرًا مشيًا على الأقدام، ويعاني مرضًا نفسيًا.

وناشد ذوو المفقود كل من يعثر عليه بالاتصال على أرقام الهواتف التالية :

٠٥٤٤١٢٨٩٥١

٠٥٠٩٤٥٧٩٦٩