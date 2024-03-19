شاهد.. التزام سكان العاصمة المقدسة بقرار عدم الخروج من المنازل

تفاعلاً مع التوجيهات الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها في "تويتر" صورًا لشوارع العاصمة المقدسة، وقد بدت خالية تمامًا من المارة.





وأشارت الإمارة إلى أن ذلك يشير إلى التزام سكان العاصمة المقدسة بعدم الخروج من منازلهم؛ وذلك تفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج للأماكن العامة إلا للضرورة للحد من انتشار فيروس كورونا.