حالة "كورونا" تغلق فرع صندوق التنمية العقاري بعسير

إجراء احترازي لمنع التفشي بين الموظفين والمراجعين

أغلق فرع صندوق التنمية العقاري بعسير صباح اليوم، أبوابه أمام المراجعين ومرتادي الفرع احترازيًّا، بعد ثبوت إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا المستجد، وصدر تعميم داخلي بالحالة لجميع العاملين يشير إلى ظهور إصابة لأحد الموظفين؛ مما استدعى الإغلاق لمنع تفشي المرض بين الموظفين والمراجعين.

وقالت مصادر "سبق": إنه سيتم تعقيم الفرع، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة الجميع بإذن الله.